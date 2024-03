Ristorante regala bottiglia di vino a chi rinuncia al cellulare a tavola

Il Condominio di via Marconi a Verona regala una bottiglia di vino a chi lascia lo smartphone all'ingresso del ristorante. Le recensioni si fanno con carta e penna

Alcuni al ristorante appoggiano lo smartphone sul tavolo mentre altri non possono fare a meno, anche durante il pasto, di sfogliare mail, notifiche e social network. Il Condominio di via Marconi, locale al centro di Verona, ha deciso di combattere questa cattiva abitudine non con un divieto ma regalando una bottiglia di vino a chi tiene il cellulare in tasca.

"Viviamo con il telefonino sempre in mano - spiega a l'Arena di Verona il co-fondatore del ristorante Angelo Lella - e questo ci sta disabituando alla socializzazione, alla comunicazione. Quella di "disintossicarmi" è un'esigenza che avverto io e mi rendo conto molti altri, per questo abbiamo pensato di stimolare i nostri clienti a mettere da parte telefono, chat, social quando vengono qui, e prendersi un tempo per guardare in faccia le persone con cui sono, chiacchierare, interagire".

I clienti possono quindi scegliere di lasciare lo smartphone in un apposito armadietto, ovviamente con tanto di lucchetto, e in cambio riceverà un bottiglia di benvenuto (senza specificare l'etichetta). I proprietari de Il Condominio di via Marconi affermano si tratti del primo ristorante tech-free in Italia. Se qualcuno volesse lasciare una recensione online? "Lo si potrà fare con carta e penna - spiega Lella - Ci perderemo qualcosa perché nessuno farà le foto ai nostri piatti e i commenti si scriveranno a mano, ce ne saranno meno sulle piattaforme web. Ma ne vale la pena alla luce dell'esperienza che contiamo di regalare".