Salame di Sciano richiamato per salmonella: allarme dal ministero della Salute

Ritirato un lotto di salame toscano del marchio I Salumi di Sciano per il rischio di Salmonella spp

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame toscano del marchio I Salumi di Sciano per un potenziale rischio di Salmonella spp. Il salame interessato dal ritiro viene venduto in pezzi interi di 500 g e appartiene al lotto 190324 con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/08/2024.

Come riporta ilfattoalimentare.it, a produrlo è l’azienda Gelli Salumi Srl nello stabilimento di produzione si trova in via Sciano 71, a Certaldo, nella città metropolitana di Firenze (marchio di identificazione CE IT 1623 L). A scopo precuazionale, se avete il prodotto in dispensa si consiglia di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove avete effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso.