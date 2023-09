Salento, dai mustaccioli alla cotognata. Ecco i migliori souvenir gastronomici

Estate 2023, ecco i migliori souvenir gastronomici del Salento

Dopo le ferie d'agosto, per molti è giunto il momento di tornare alla normalità, il che contempla anche il piacere di ricongiungersi con familiari e amici per mostrare le proprie foto delle vacanze e, ovviamente, scambiarsi un souvenir; un piccolo gesto per dimostrare di aver avuto un pensiero affettuoso tra un tuffo e un'escursione. Le calamite sono sempre i regali più gettonati, ma eccovi qualche suggerimento per aiuitarvi a scegliere un "souvenir gastronomico", originale per chi lo acquista e appagante per chi lo riceve.

Parlando di vacanze e mete turistiche, la Puglia è ormai un must, ed è proprio sulle prelibatezze della zona del Salento che Gambero rosso ha stilato una guida di prelibatezze da portare con sé come souvenir. Nella lista che segue, sono stati volutamente esclusi i dolci più noti - pasticciotto e spumone - per via della rapida deperibilità. Ecco invece dei pensieri "dolci" (e non solo) da poter conservare per giorni, settimane o addirittura dei mesi, in alcuni casi.

Puglia, i souvenir salentini da portarsi a casa

I taralli dolci. Nonostante quelli salati godano di una fama che li precede, non bisogna trascurare i taralli dolci. Buonissimi e leggeri, da provare sia nella versione al vincotto che semplicemente ricoperti di zucchero. Ne trovate di ottimi, naturalmente artigianali, al panificio Schipa, indirizzo ormai storico e ideale anche per l’acquisto di pane, pucce, focacce baresi, fritti e rustici leccesi fatti a regola d’arte, in via Taranto, 27 a Lecce.

Il latte di mandorla. Ingrediente immancabile del famoso "caffè leccese". L'indirizzo più noto per acquistarlo è a un passo dalla centralissima Piazza Sant'Oronzo a Lecce, presso la Pasticceria Natale (via Salvatore Trinchese, 7) e Maglio Cioccolato (via Templari, 1). Da non perdere anche il latte di mandorla del 300Mila di via via 47° Reggimento Fanteria, 3/5 che si caratterizza per la leggera e gustosissima nota di mandorla amara. Qui potrete trovare un'altra specialità: il biscotto cegliese, a base di pasta di mandorle e confettura d'uva o ciliegie, dalla consistenza morbida e croccante al contempo.