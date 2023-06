Salt Bae chiude i battenti a New York: la carne ricoperta d'oro non tira più

Salt Bae chiude il suo ristorante a New York: crolla il mito della steak house

L’impero di Nurset Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, comincia a scricchiolare. Il famoso chef e macellaio turco, diventato popolare - prima sui social e poi in tutto il mondo - grazie al suo stile sgargiante di cospargere di sale la carne cruda indossando occhiali da sole e camicia bianca, ha abbassato le serrande di una location importantissima in una delle città più strategiche, il ristorante di New York.

Il ristorante di carne e hamburger a New York, nel cuore di Manhattan, aperto solo tre anni fa, ha chiuso all'inizio del mese di giugno e ora sfoggia un cartello che afferma che si sta "trasferendo in una nuova sede" sulla porta del 220 Park Ave. South. Solo che la "nuova sede" è il 412 W. 15th St., che è l'indirizzo di Nusr-Et Steakhouse, l'altra - e al momento l'unica - filiale newyorkese della catena internazionale di ristoranti di Salt Bae. Dunque, nessun trasferimento e tantomeno una riapertura altrove, almeno per il momento.