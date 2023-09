Samsung Food, la nuova app per personalizzare piatti e ricette

Samsung Food è una nuova app che grazie all'intelligenza artificiale permette di prendere una ricetta e personalizzare secondo gusti ed esigenze alimentari

Samsung Food è la nuova app del colosso coreano per personalizzare piatti e ricette con il supporto dell'intelligenza artificiale. La piattaforma è già disponibile in 104 Paesi in tutto il mondo e tradotta in 8 lingue. Ad oggi ci sono oltre 16mila ricette tra cui scegliere. Sarà un assistente digitale ad aiutarvi a selezionare quella più adatta ai vostri gusti o a realizzarne una nuova. Non solo, vi fornirà anche un link diretto per l'acquisto online degli ingredienti che vi servono.

Samsung Food nasce grazie all'integrazione dell'app Whisk, acquisita da Samsung Next nel 2019, ed è dotata di una funzione per la personalizzazione delle ricette che permette all'AI di modificare un piatto già in memoria per assecondare gusti ed esigenze alimentari del singolo utente. Ad esempio si può rendere una ricetta vegana o vegetariana o renderla meno calorica. Si possono anche fondere cucine di Paesi diversi, regolare il tempo di cottura o il livello di difficoltà di una ricetta così come di comunicare con gli elettrodomestici di casa.

Samsung Food verrà ulteriormente implementate nel corso del tempo per fornire un supporto ancora più preciso e personalizzato agli utenti. Ad esempio Samsung nel 2024 progetta di utilizzare la tecnologia Vision AI per riconoscere gli alimenti e i pasti fotografati con lo smartphone per fornire dettagli e informazioni sui valori nutrizionali ad essi associati.