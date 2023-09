Sorbillo lancia la pizza al granchio blu: "Combattiamolo cucinandolo"- VIDEO

Granchio blu, Gino Sorbillo presenta sui social una pizza a base bianca con ingrediente principale il temuto crostaceo

Gino Sorbillo è tra i più noti pizzaioli d'Italia e anche uno dei più estrosi. Dopo la pizza dedicata a Maradona, Barbie, all'affresco ritrovato a Pompei e per celebrare la vittoria dello Scudetto del Napoli oggi arriva la pizza al granchio blu. La base è bianca ed è condita con mozzarella fiordilatte, basilico e la polpa del crostaceo che sta mettendo paura all'industria ittica italiana. Tocco finale un giro d'olio e la scorza di un limone d'Amalfi.

"Solo da noi la nuova pizza con il granchio blu. Combattiamo il Granchio Blu cucinandolo", commenta Gino Sorbillo in un post su Instagram in cui mostra la ricetta e che ha raggiunto oltre 5mila piacce e decine di migliaia di visualizzazioni.

In molti tra cuochi professionisti e amatoriali da social hanno pensato di contrastare la diffusione rapida e ormai ingestibile del granchio blu spingendo gli italiani a consumarlo a tavola. Nel frattempo il Governo ha stanziato 2,9 milioni di euro per contrastare l'invasione che ora non riguarda più solo il Veneto e l'Adriatico ma anche i litorali di Ostia.