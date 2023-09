Gamberosso boccia il granchio blu: "Un'astice che non ce l'ha fatta"

Granchio blu, la recensione di Gamberosso: "Ricorda l'astice ma sa di poco. E' anche difficile estrarre la carne"

Il granchio blu sta devastando l'ecosistema dei nostri mari mettendo a rischio l'industria ittica italiana. Dato che questo crostaceo è molto amato negli Stati Uniti si è pensato di risolvere il problema spingendo gli italiani a portarlo sulle loro tavole ma stando a Gamberosso.it a livello di sapore non c'è paragone con i prodotti nostrani.

Nella recensione di un piatto di spaghetti al pomodoro con il granchio blu come ingrediente principale il sito di enogastronomia afferma che questo crostaceo "sa di poco. Il ricordo è lontanamente legato alla dolcezza dell’astice, ma l’intensità è nettamente inferiore, così come la sua consistenza, più sfilacciata e meno carnosa. La sapidità è sussurrata, l’eco marina è molto sottotraccia". Gamberosso.it sottolinea poi come sia piuttosto complicato estrarre la poca carne dal granchio blu: "Ecco, bisogna armarsi di pazienza e in tema abbinamenti lo vediamo più accanto a ricche insalate che sui primi".