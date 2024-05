Succo d'arancia e noci in rialzo nel 2024: ecco i trend agrifood dei mercati

Mercati, Aretè: fase rialzista per succo d’arancia e noci

Questa settimana il focus di Aretè - che fornisce highlight più significativi sugli andamenti dei mercati delle principali commodity agrifood - è su succo d'arancia e noci. Le analisi Areté mostrano come i future del succo di arancia solo nel 2024 abbiano evidenziato un rialzo di oltre il 50% attestandosi su valori superiori ai 450 c$/lb (circa il 70% in più rispetto a 12 mesi fa e valori quasi tripli rispetto al 2022). In un contesto di domanda congiunturalmente rigida, a pesare sono shock produttivi nelle principali aree produttive globali. In Brasile, primo produttore, la siccità estrema ha portato la fondazione di ricerca Fundecitrus a prevedere un calo nella produzione di arance 2024/25 di oltre il 24%. Lo shock si va a sommare ai cali produttivi di succo di arancia che si sono verificati in USA e Messico (terzo e secondo produttore globale) nel 2023; secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura Usa (USDA) rispettivamente -35% e -47%.

Il mercato delle noci cilene sta attraversando una fase rialzista. Da inizio marzo, il prezzo della noce sgusciata cilena Chandler 80 LHP ha registrato un aumento del 26%, raggiungendo i livelli più alti da gennaio 2022. Secondo le analisi di Areté, gli aumenti sono riconducibili a un raccolto 2024 inferiore di oltre il 15% rispetto allo scorso anno, in un contesto di stock bassi. I rialzi si sono trasmessi anche ai prezzi del prodotto statunitense che, da metà aprile, sono aumentati del 9% anche sulla scia di una domanda particolarmente sostenuta.