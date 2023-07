Supermercati, Pam si allarga e apre due nuovi punti vendita a Roma e Torino

Pam Panorama si allarga e apre due nuovi supermercati a Roma e a Torino

La catena di supermercati Pam Panorama continua a investire sul territorio nazionale, aprendo due nuovi punti vendita in franchising, uno a Torino e uno a Roma. Una doppietta importante che conferma la fiducia dei partner nei confronti della storica insegna italiana della grande distribuzione.

Pam, il nuovo punto vendita di Torino

Il nuovo supermercato Pam di Torino si trova in via Mazzini 19 ed è realizzato in collaborazione con l’imprenditore torinese Paolo Scaranari, già affiliato Pam e titolare di 6 punti vendita. Il nuovo Pam è ubicato in uno dei quartieri più storici del centro della città a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova e dalla fermata della metropolitana Re Umberto oltre che da scuole, università e luoghi di interesse culturale. Il negozio, che si sviluppa su di una superficie di vendita di circa 250 mq, vede impiegati 6 nuovi addetti ed è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.