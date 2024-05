Tonno in scatola in olio d'oliva: il migliore da comprare al supermercato

Gambero Rosso ha selezionato i 10 migliori marchi di tonno in scatola in olio d'oliva a livello di gusto che si possono trovare al supermercato

Il tonno in scatola è l'ideale per un pranzo veloce e come condimento per pasta, instalate e tanti altri piatti. Basta aprirlo tirando l'apposita linguetta ed è subito pronto all'uso. Il tonno in scatola non è però uguale ad un altro. Gusto e piacevolezza al palato cambiano in base alle materie prime, come vengono trattata e inscatolate ma anche dagli aromi e dall'olio di oliva utilizzato per la conservazione.

Il Gambero Rosso ha quindi stilato la classifica dei migliori marchi di tonno in scatola in olio d'oliva che si possono trovare nei supermercati. La lista è stata stilata in base in primis al sapore e alla consistenza: