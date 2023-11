Tonno in scatola: perfetto come condimento e da solo. Ecco che marchi comprare

La classifica dei migliori tonni in scatola

Il tonno in scatola si conferma un compagno fedele di chi ha poco tempo e voglia di cucinare. Semplice, versatile e gustoso, il tonno sta bene con tutto (quasi come il Parmigiano). Tuttavia, ci sono tonni e tonni, e non tutti quelli che troviamo in commercio possono rivelarsi buoni; al contrario molti risultano essere di una qualità molto bassa.

Altroconsumo ha dato uno sguardo approfondito a vari tonni in scatola e ha fatto una lista. La Rio Mare Pinne Gialle ha fatto colpo per il suo stile di pesca a canna che la rende un vero mito in cucina. Nella classifica ci sono anche altri nomi noti come Pescantina, Maruzzella e Athena, ognuno con le sue caratteristiche particolari. Quindi, se stai cercando il tuo tonno in scatola ideale, questa lista ti aiuterà a scegliere tra le opzioni migliori sul mercato.

Oltre a valutare diverse marche di tonno in scatola, è importante notare la varietà nelle opzioni di conservazione del tonno stesso. È risaputo che il tonno in vetro offre una qualità nettamente superiore rispetto a quello in scatola. Sebbene sia più costoso, il tonno in vetro è apprezzato per il suo sapore più ricco, derivante da un taglio di tonno diverso da quello in scatola.

Insomma, il tonno è come un mago in cucina. Può rendere interessante un'insalata, dare un tocco speciale a una semplice pasta o persino trasformare un classico come "tonno e fagioli" in un piatto gustoso.