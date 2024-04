Tonno in scatola vegano, non immaginerete mai cosa c'è dentro

Questo mese arriverà sugli scaffali il tonno in scatola vegano del marchio Insuperabile. Ecco con cosa è fatto

A breve comparirà sugli scaffali dei supermercati italiani il tonno in scatola vegano della marca Insuperabile. Si tratta di un'alternativa a base vegetale del classico prodotto inscatolato che non manca quasi mai nelle dispense degli italiani. Come sottolinea latuadietapersonalizzata.it, nello specifico stiamo parlando dei "trancetti al gusto mare" del marchio Insuperabile Veg.

Leggi anche: Una nota catena di supermercati apre la sua prima filiale vegana

Ovviamente all'interno del prodotto non c'è tracca di tonno. Gli ingredienti che lo compongono, come riporta il sito ufficiale di Insuperabile, sono infatti:

Preparazione a base di soia (61%): una miscela di proteine di soia (37%) e acqua di mare, accuratamente selezionate per garantire un sapore autentico

(61%): una miscela di proteine di soia (37%) e acqua di mare, accuratamente selezionate per garantire un sapore autentico Olio di semi di girasole : utilizzato per conferire una consistenza cremosa e un sapore leggero

: utilizzato per conferire una consistenza cremosa e un sapore leggero Aromi : una combinazione di aromi naturali che arricchiscono la complessità del gusto

: una combinazione di aromi naturali che arricchiscono la complessità del gusto Succo di limone di Sicilia: per una nota di freschezza e vivacità

La soia utilizzata, afferma l'azienda, non è OGM e la produzione avviene interamente in Italia. Il tonno viene venduto in scatole da 70 g, vendute in set di tre, a un prezzo consigliato di 3,99 euro. Il lancio nei supermercati dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.