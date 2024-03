Una nota catena di supermercati apre la sua prima filiale vegana

Rewe aprirà a Berlino il primo punto vendita con soli prodotti vegan. La location è la stessa di Veganz, chiuso nel 2023

Rewe, una delle più importanti catene di supermercati in Germania, ha deciso di aprire una propria filiale solo per prodotti a base vegetale. Il nuovo punto vendita, come riporta greenme.it, verrà inaugurato a Berlino presso il Warschauer Brückenel nel quartiere Friedrichshain. Si tratta della stessa location in cui si trovava uno dei supermercati del marchio Veganz.

Il “Rewe voll pflanzlich”, ovvero un “Rewe completamente vegetale”, non è ancora un marchio registrato ma sulla facciata è già stato affisso il motto "completamente vegetale, totalmente buono", anche se coperto. La catena aveva introdotto la sua linea vegana un anno e mezzo fa che oggi si compone di 1.400 prodotti. L'inaugurazione dovrebbe avvenire entro questa primavera, anche se non ci sono indicazioni ufficiali sul taglio del nastro.