Torte di compleanno, addio alle candeline. La nuova moda è dargli fuoco

Burn-away cake, la nuova moda spopola su TikTok. Ecco come preparare le torte che si bruciano

I social network possono rivelarsi molto utili per trovare nuove ricette o idee interessanti per decorazioni, etc. L'ultima moda di TikTok, su cui da sempre la pasticceria è molto popolare, è quella di dare fuoco alle torte. L'idea non è quella di rovinarle come si potrebbe pensare ma di far affiorare una nuova decorazione. E' la nuova moda della burn-away cake, come confermano i 180 milioni di visualizzazioni per l'hashtag #burnawaycake.

In diversi video sulla piattaforma si può vedere una torta decorata con un'immagine stampata, il cui centro viene dato alle fiamme con un accendigas. Bruciando viene rivelata un'altra immagine al di sotto. Una decorazione così spettacolare si presta a diverse tipologie di torte, da quella a sopresa fino ai dolci per matrimoni, compleanni e gender reveal.

Il trend delle burn-away cake è iniziato in realtà l'anno scorso ma oggi è diventato davvero popolare grazie a Denise Steward (@denises_delights93 su TikTok) e la canadese Namaya Navaratnarajah (@cakesbynams), che ha realizzato una torta quella ispirata a Taylor Swift in occasione dell'album Reputation.

Qual è il segreto delle burn-away cake? La ricetta in realtà è piuttosto semplice. Servono un'immagine stampata su ghiaccia commestibile, che poi va circondata da un bordo spesso di glassa per creare spessore. L'immagine superiore, invece, viene stamapta su carta wafer che brucia facilmente.