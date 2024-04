Un ristorante stellato per neonati: la pappa diventa gourmet

Muru Baby Restaurant è il temporary restaurant dello chef finldandese Henri Alén pensato per fornire piatti di alta cucina anche ai neonati

C'è chi si lamenta dei bambini al ristorante e c'è chi come lo chef finlandese Henri Alén, invece, è convinto che anche i più piccoli meritino un pasto di altissima qualità. Da questa idea, come riporta Gambero Rosso, nasce il progetto di un temporary restaurant per promuovere i prodotti di Muru Baby, azienda di sua proprietà nel settore di alimenti per l'infanzia. Si tratta del primo locale pensato solamente per le esigenze dei neonati.

Leggi anche: Ristorante regala bottiglia di vino a chi rinuncia al cellulare a tavola

Al Muru Baby Restaurant i bambini possono comportarsi esattamente come se avessero la loro età, senza il timore di sguardi di rimprovero per un pianto o i capricci. Il servizio di alta qualità prevede un parcheggio per passeggini, musica di sottofondo ad hoc e uno stile di servizio pensato apposta per le esigenze dei lattanti. I 20 posti a sedere disponibili per soli 3 giorni sono letteralmente andati a ruba in meno di 4 ore.

Il menù si compone di cibi adatti ai più piccoli ma preparati da uno chef stellato. Abbiamo quindi stufato di agnello alla greca con pasta e un pizzico di menta, pollo brasato e patata dolci e per dessert una panna cotta con purea di fragole, panna montata e pasta sfoglia croccante. Ai genitori viene proposto invece un panino al prosciutto e caffè. "Di solito, i bambini non hanno il diritto di stare in un ristorante raffinato. - ha dichiarato Alén - Penso che sia divertente capovolgere la situazione: qui i bambini sono i nostri clienti principali, mentre i genitori sono gli accompagnatori".