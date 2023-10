Verdure surgelate: pratico "salvacena", ma si rischia di danneggiare organismo

Verdure in scatola e congelate, pratiche e veloci da consumare ma occhio alla salute. Ecco perché

Le verdure, insieme alla frutta - ancor meglio se di stagione - sono alimenti basilari della dieta mediterranea e garantiscono un'alimentazione sana e bilanciata grazie alle proprietà nutritive che apportano in termini di vitamine, acqua e sali minerali.

L'unico deterrente è il tempo di preparazione, che richiede vari passaggi dopo l'acquisto: lavaggio, pulitura, taglio e cottura, in alcuni casi doppia. Per questo motivo spesso non è facile conciliare questi procedimenti quando non si dispone di un tempo moderato nelle fasce giornaliere dei pasti. Così moltissime persone, pur di non rinunciare a mangiare verdure, si "accontentano" di acquistarle surgelate o in scatola.

A onor del vero, il gusto non risente particolarmente di questo compromesso, ma non si può dire lo stesso della salute. Infatti, i prodotti in scatola e quelli congelati per poter essere conservati a lungo vengono arricchiti con conservanti ed edulcoranti potenzialmente dannosi per l’organismo. Ma non è tutto.

Come se i conservati e gli edulcoranti non fossero sufficienti, tra i loro svantaggi c'è senz'altro l’eccessivo contenuto di sale. Il sale trattiene i liquidi ed impedisce di contrastare la ritenzione idrica. Inoltre i cibi in scatola in particolare vengono preparati con olio di semi e non d’oliva, con tutti i rischi che ne conseguono, specie quando il condimento viene ingerito a crudo.