Verona, apre il primo supermercato senza casse. Negli USA però sono un flop

Al Prendi&Vai! di Tuday Conad di Verona non ci sono casse. L'intelligenza artificiale monitora i prodotti nel carrello e poi si paga con carta di credito/debito/prepagata

A Verona ha aperto un nuovo supermercato Prendi&Vai! di Tuday Conad, la cui caratteristica principale è l'assenza di casse e carrelli. L'obiettivo è quello di rendere la spesa più veloce e senza code. Il punto vendita inaugurato l'8 novembre è dotato di un sistema di telecamere che compongono la tecnologia "computer vision". Quest'ultima monitora i clienti quando entrano e quando escono, registrando ogni prodotto preso dagli scaffali tramite l'intelligenza artificiale. Si può pagare con carta di credito, bancomat o prepagate o app.

Non ci cono cassieri ma solo commessi per aiutare i clienti nella scelta dei prodotti. Il supermercato automatizzato nasce dalla collaborazione tra Retail Hub, che ha sviluppato la tecnologia creata dalla startup portoghese Sensei, e Dao, cooperativa associata a Conad per le province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno. "il primo a sperimentare negozi fisici totalmente digitali e senza cassieri è stato Amazon, negli Stati Uniti insieme a Tesco a Londra", ha dichiarato Massimo Volpe, cofondatore di Retail Hub, al Corriere.it. Il prossimo punto vendita aprirà a Trento.

Leggi anche: Conad apre un nuovo punto vendita intelligente in Trentino

Il progetto di Conad-Dao è sicuramente innovativo per l'Italia ma è già una realtà negli Stati Uniti. Amazon ha aperto diversi supermercati senza casse tra New York, San Francisco e Seattle con risultati però non troppo incoraggianti. Sono infatti 9 i punti vendita che hanno chiuso nell'ultimo anno. La portavoce di Amazon, Jessica Martin ha spiegato a Business Insider che negli USA rimangono altri 20 Amazon Go Stores "e non vediamo l’ora di aprirne altri in futuro".