Witor's lancia gli snack ispirati ai magici dolci di Harry Potter

Witor's si aggiudica la licenza, produrrà i dolci ispirati alla saga di Harry Potter

I dolci magici di Harry Potter arrivano a Cremona. Il marchio locale leader nella produzione di dolci al cioccolato, Witor’s, ha ottenuto la licenza del franchise cinematografico diventando, così, la prima azienda in Italia a poter produrre i dolci ispirati alla fortunata saga.

"I laboratori di ricerca di Witor’s hanno unito l’arte e la tradizione dell’azienda con le più innovative tecniche di produzione, utilizzando le ricette di stregoneria di Hogwarts. Il risultato è davvero sorprendente! Cioccolato che scoppietta in bocca, rane tridimensionali che si ergono sulle barrette, biglietti del treno per Hogwarts che si trasformano in biscotti, cristalli dorati che brillano come oro, popcorn caramellati che si rivelano solo dopo averli assaggiati… queste sono solo alcune delle magie che si possono vivere con il primo morso”, si legge nella presentazione dell'azienda.

La linea ispirata a Harry Potter, come scrive CremonaSera, acquistabile da settembre 2023, è realizzata con materie prime di qualità, cioccolato certificato FairTrade, stampi originali e personalizzati e packaging premium con pattern giocosi. La gamma comprende tre tavolette di cioccolato al latte e bianco da 50 g dai gusti speciali per ciascuna delle quattro casatedella Scuola di Hogwarts: ‘Il potere dei Cristalli Dorati’, con granelli di zucchero colorati; ‘La magia dei Cristalli Frizzanti’, con popping candy; e ‘l’Incantesimo dei Pop Corn Caramellati’. Ma anche ‘Le Cioccorane’, dolce popolare tra gli studenti della scuola di magia, qui rappresentate da una tavoletta da 300 g di finissimo cioccolato al latte con cremoso ripieno al latte e granella di biscotto al cacao.

Nella gamma, poi, anche lo snack ‘Biglietto per Hogwarts’, un biscotto disponibile in due versioni, al cacao con tavoletta di crema al latte e con tavoletta di cioccolato al latte; e ‘Cappello Parlante’. Una barretta di cioccolato al latte con cremoso ripieno al latte e popping candy. In quest’ultimo prodotto è da segnalare che sulla confezione è presente il gioco del ‘Labirinto Magico’.