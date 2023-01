GAME4VALUE

Fondazione ANIA, onlus dell’ Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione è da sempre attiva nel promuovere l’educazione alla prevenzione sul tema sostenibilità presso la popolazione giovanile realizzando attività di sensibilizzazione nelle scuole.

Il settore assicurativo grazie al suo duplice ruolo di investitore istituzionale e di fornitore di coperture assicurative, rappresenta uno degli attori chiave per la promozione di una transizione sostenibile della nostra economia fornendo un decisivo contributo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Sostenibilità deve essere intesa in modo ampio, non solo in riferimento agli aspetti ambientali ma anche alle tematiche sociali e di governance in modo che la sostenibilità sia presente in tutti i processi aziendali, a partire dalle strategie di investimento, dalla gestione dei rischi, dalla realizzazione di prodotti assicurativi in grado di proteggere ma anche orientare la clientela verso comportamenti innovativi e sostenibili, fino ad arrivare al benessere delle persone e dei lavoratori, alla parità di genere .

La Fondazione ANIA con l’obiettivo di far approfondire a giovani e studenti i principi di Sustainable Development Goal (SDG) avvicinandoli a concetti base riguardanti l’integrità ambientale, la possibilità di migliorare l’ecienza energetica attraverso nuovi strumenti e l’utilizzo di risorse in una logica non solo individuale ma anche di mutualità ed equità sociale ha organizzato una Game Jam, una competizione innovativa, in cui i partecipanti si sfidano per creare un videogioco con contenuti su questo importante tema, sempre più al centro della nostra società.

La GAME JAM creativa ha avuto la durata di tre giorni (dal 24 al 26 Novembre 2022). Gli studenti organizzati in team si sono sfidati ad una gara per realizzare il conceptdi un videogioco sul tema della sostenibilità in modo innovativo e altamente coinvolgente per i loro coetanei. I ragazzi del triennio partecipanti si sono visti riconosciuti un percorso PCTO, mentre gli studenti dei team vincitori si sono aggiudicati un premio speciale, la partecipazione allo sviluppo del videogioco e le loro scuole un premio in denaro per l’acquisto di materiale didattico.

Gli studenti coinvolti, oltre 1000, divisi in 309 team da 102 scuole diverse, hanno lavorato sull’idea di un videogioco declinato sui fattori ESG e sui 17 Obiettivi SDGs delle Nazioni Unite.

I Team vincitori:

Per la categoria Environmental, il Team Climbarz dall’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Firenzecon l’idea Save The Earth.

Il team formato da sole donne è stato premiato per la semplicità del format di videogioco che ha saputo valorizzare le tematiche fondamentali richieste, proponendo un personaggio iconico ed unico, empatizzando con i videogiocatori;

Per la categoria Social, l’idea Limbo - Appesi ad un filo del Team Pepe, dal Liceo Agnesi di Merate. La giuria ha premiato l’originalità della proposta, portando il videogiocatore a compiere un esercizio di presa di coscienza della propria morale e dei propri comportamenti all’interno della società e contemplando allo stesso tempo il focus educational dell’iniziativa di Fondazione ANIA;

Per la categoria Governance il progetto Consequences del team Machalps, dall’ISS Giovanni Falcone di Gallarate, altro team formato da sole ragazze, la giuria ha dato valore all’idea di Quiz Game che da ampi spazi di sviluppo ed è facilmente adattabile a qualsiasi tipo di contesto coniugando la ludicità del game all’apprendimento efficace dei temi della Sostenibilità.

Game4Value è riconosciuto come percorso di PCTO curriculare per lo sviluppo di Competenze Trasversali e di Orientamento.