Gerard Depardieu accusato di violenza da 13 donne: "Ha cercato di togliere..."

Gerard Depardieu fa collezione di denunce per violenza sessuale

Un’inchiesta pubblicata su Mediapart inchioda Gerard Depardieu. Secondo i riscontri infatti, l’attore avrebbe compiuto una serie di molestie sessuali tra il 2004 e il 2022. Al momento sono ben 13 le donne che lo accusano in tribunale, fa sapere il sito investigativo.

Mediapart ha anche rivelato che ci sarebbero altre tre donne ”fuori dal conto” che però non hanno voluto (ancora) sporgere denuncia. Un altra potenziale vittima, di 24 anni ha raccontato di essere stata assalita da Depardieu durante le riprese del film La casa grande: “È diventato aggressivo, ha cercato di togliermi le mutandine. Ho capito che non stava interpretando il suo personaggio. Se non l’avessi fermato, avrebbe funzionato”. Alcune attrici hanno preferito restare anonime, altre hanno deciso di apparire sotto pseudonimo.

I dettagli delle accuse all’attore transalpino, che si difende e nega tutto