Great Resignation e mondo della bellezza

Si parla tanto di Great Resignation, fenomeno consolidato e usato soprattutto negli USA, ma diffuso ormai in tutto il mondo.

Alcune indagini evidenziano da tempo che un lavoratore su due sta cercando un nuovo posto di lavoro o lo farà presto.



Le motivazioni spaziano dalla scarsa capacità del datore di lavoro di soddisfare e motivare i dipendenti, la scarsa flessibilità, la mancanza di corrispondenza tra i valori personali e dell’azienda.

Ma sarà così in tutti i settori lavorativi?

Come sta andando da questo punto di vista nell’hair styling?



“Io credo che questo fenomeno colpisca tutti i settori lavorativi, in quanto in tutti i settori lavorativi hanno lavoratori under 30. Ovviamente c’è chi ha più lavoratori under 30 e chi ne ha di meno e pertanto sarà più o meno colpito”-sottolinea Pierpaolo Caputo, creatore, insieme al fratello Andrea, di Bellezza Studio, con saloni a Milano, Trento e Rovereto, un luogo che fa e si occupa di bellezza a 360 gradi.

Come sta andando da questo punto di vista nell’hair styling e nell’estetica?

“Purtroppo devo ahimè confermarti che anche questi settori sono molto colpiti da questo fenomeno”.

Hai difficoltà a trovare nuova forza lavoro?

“Abbiamo difficoltà a trovare nuovi dipendenti e collaboratori. Ma la vera difficoltà è trovare persone under 30, con voglia di mettersi in discussione, desiderio di crescere, che siano disposti a fare sacrifici per la propria passione.

La nostra è un’azienda innovativa, con sistemi informatici all’avanguardia e dovrebbe essere da stimolo per tutti gli under 30!”

Come vedi la Generazione Z?

“La vedo seduta sul divano a girarsi i pollici e ad avere sempre la pappa pronta. Perdonatemi!

Ad oggi il 90% degli under 30 non ha voglia di fare nulla. A questo si aggiungono i genitori che creano le cupole di protezione ai propri figli e lo si nota appena i ragazzi si affacciano al mondo del lavoro; non accettano nessuna critica costruttiva, credono di sapere già fare tutto e che non abbiano nulla da apprendere”.

Cos’è cambiato da quando sono nati i vostri centri?

“Tutto! Esattamente 20 anni fa, non c’era tutto questo assistenzialismo, pertanto ci si teneva stretto il proprio posto di lavoro. Oggi, se ti licenzi perché non hai voglia di lavorare, ti pagano lo stesso, ecco quello che è cambiato!!

Come azienda siamo sempre alla ricerca di forza lavoro; quando abbiamo aperto eravamo solo in 3, poi 4, poi 5 fino ad arrivare ad essere oggi 37 collaboratori. Siamo 9 uomini e 28 donne”.

Quali sono gli obiettivi futuri?

“Tanti; al primo posto metterei quello della ricerca di nuovi sistemi da poter inserire nelle mie aziende che possano dare beneficio alle nostre clienti ed ai nostri collaboratori.

Un altro obiettivo è riuscire ad avere una linea professionale di prodotti personale, a marchio Bellezza Studio.

Infine, anche quello di poter creare un format costruito ad hoc su Bellezza Studio.

Basta non posso dire altro!”

https://www.instagram.com/bellezzastudio.official?igsh=OHFkamJpc2xjeW9j&utm_source=qr