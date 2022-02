"Green Pass? Va abolito subito. Mascherine al chiuso per altri due mesi"

Quando finirà l'epidemia Covid? "Il dato storico ci dice che solitamente le pandemie sono durate circa due anni, ma..."



Il Green Pass andrebbe abolito dal primo aprile quando termina lo stato di emergenza?

"Il Green Pass, che prima è stato presentato come un documento che avrebbe dovuto facilitare il movimento della gente in Europa e in Italia, in effetti è stato utilizzato come un elemento di coercizione alla vaccinazione. Comunque sia, adesso i vaccinati sono oltre l'85%, quindi anche questa sua finalità non ha più motivo di esistere. In questo momento è solo una soluzione politica della quale non sappiamo assolutamente quale sia l'obiettivo. Perciò il Green Pass è da eliminare da subito".



Quando pensa che andrebbe eliminato l'obbligo della mascherina al chiuso?

"E' una risposta molto difficile da dare. Credo che ancora per un mese o due dovremmo mantenere una certa cautela quando stiamo vicini ad altre persone perché il virus sta ancora circolando e dobbiamo cercare di mitigare questo tipo di problema".



"Secondo lei, quando sarà ufficialmente terminata l'epidemia Covid?

Nessuno può dirlo, i virus sono assolutamente imprevedibili. Il dato storico ci dice che solitamente le pandemie sono durate circa due anni, ma nessuno ci può dire se questo virus si atterrà alla memoria storica che abbiamo noi".



Che voto darebbe al governo Draghi per la gestione dell'epidemia Covid nell'ultimo anno?

"Io non do voti a nessuno. Dico solamente che per moltissime cose non condivido la politica che è stata adottata fin dall'inizio della pandemia".