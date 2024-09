ANBI, crisi climatica: avviati i lavori per una diga in Sardegna e un invaso in Calabria

ANBI, al via i lavori per il completamento della diga sul rio Monti Nieddu e per il recupero dell’invaso Timpa Pantaleo

ANBI (l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) annuncia due notizie positive, a seguito di un'estate idricamente complicata e solo parzialmente ristorata dalle recenti piogge, che riguardano due delle regioni soggette a fenomeni di grave siccità: la Sardegna e la Calabria.

In Sardegna, Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale ha avviato l’iter operativo per il completamento della diga sul rio Monti Nieddu, in territorio di Sarroch, comune della città metropolitana di Cagliari. L’avvio dei lavori è previsto nell’autunno 2025 e la conclusione dovrebbe arrivare entro Dicembre 2028. L'investimento previsto è di 163 milioni di euro. Lo sbarramento, realizzato con innovative tecniche costruttive, avrà un’altezza di circa 80 metri ed una capacità di accumulo di 35,4 milioni di metri cubi d’acqua.

La diga sul rio Monti Nieddu è elemento determinante per lo schema idrico del territorio sud‐occidentale della Sardegna, mirato a garantire l’approvvigionamento d’ acqua al potabilizzatore di Sarroch, l´irrigazione della piana di Pula e la sicurezza idrogeologica a valle. Il bacino principale verrà in futuro alimentato anche dalle acque del vicino invaso sul rio Is Canargius, convogliate tramite una galleria di interconnessione. La realizzazione di questa infrastruttura richiederà l’investimento di circa 25 milioni di euro.

“La Sardegna conferma così la capacità di intervento, che le ha fin qui permesso di superare, meglio di altri territori, crisi idriche divenute sempre più ricorrenti", commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI. "Determinante è la multifunzionalità delle opere, così come l’efficienza delle reti idriche, affinché le risorse stoccate possano proficuamente raggiungere i territori".

Inoltre, in Calabria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato parere favorevole alla fattibilità tecnico-economica del recupero dell’invaso Timpa Pantaleo sul torrente Lordo, situato nel comune di Siderno. L’intervento, inserito nel P.N.I.I.S.S.I. (Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico), prevede lavori per un totale di 24,96 milioni di euro. Il progetto comprende la messa in sicurezza del pozzo di accesso alla camera di manovra delle paratoie, il ripristino del serbatoio, il consolidamento del versante destro idraulico dell’invaso e altre opere accessorie.

“È molto importante che in Italia si stia riavviando una stagione di nuove infrastrutture idrauliche, indispensabili per adeguare i territori alle mutate condizioni climatiche. È fondamentale, però, che sul futuro idrico del Paese si sviluppi un dibattito scevro da pregiudizi e ideologismi, attento all’innovazione tecnologica ed alla sicurezza dei territori”, conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.