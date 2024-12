ANBI lancia l'allarme siccità: Nord e Sud Italia in crisi idrica

Osservatorio ANBI, allarme siccità in Italia: il Nord a rischio e il Sud in emergenza idrica persistente

Dopo un 2024 caratterizzato da eventi meteorologici estremi e abbondanti precipitazioni, il mese di novembre ha riacceso i timori per un ritorno della siccità in Italia. Se il Nord, ricco d’acqua fino a pochi mesi fa, vede una drastica riduzione delle risorse idriche, il Sud continua a fare i conti con una crisi cronica.

Secondo il report settimanale dell’Osservatorio ANBI, novembre è stato un mese critico per la ricarica degli acquiferi, con carenze di pioggia che hanno coinvolto il 43% del territorio nazionale in condizioni di siccità severo-estrema, colpendo oltre il 63% della popolazione. Dati allarmanti emergono in particolare dalle regioni settentrionali, come Emilia-Romagna (-75% di pioggia), Veneto (-93%) e Lombardia (-92%), mentre al Sud, Puglia, Calabria e Sardegna continuano a soffrire un deficit idrico significativo.

“Preoccupa che l’Italia idrica stia anticipando una tendenza simile al siccitosissimo 2022”, afferma Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, “Con l’aggravante di un Centro-Sud già in difficoltà. Se il trend persiste, rimpiangeremo la tanta acqua rilasciata a mare per mancanza di bacini destinati alla raccolta”. Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI, rilancia la necessità di investimenti mirati: “I 7 miliardi di lavori definanziati dal PNRR devono essere destinati con urgenza al Piano Invasi. Abbiamo circa 400 progetti pronti, capaci di migliorare la resilienza idrica al 2026”.

Al Sud, Basilicata e Sicilia rappresentano le poche eccezioni grazie alle recenti piogge, che hanno aumentato i volumi invasati. In Puglia, però, le riserve idriche rimangono ai minimi storici: solo il 10% del volume autorizzato. Nel Centro-Nord si registra ovunque una decrescita dei livelli idrometrici e delle portate fluviali, con il fiume Po che scorre al 75% della sua portata normale a Torino e all’81% a Pontelagoscuro. Le condizioni di laghi e nevai non sono migliori: il Lago Maggiore è al 85% della capacità, ma il Lario si attesta a un preoccupante 20,6%. Anche le riserve nevose sono insufficienti rispetto alle medie stagionali.

Con un dicembre già segnato da deficit idrici e livelli sotto la media storica, il futuro idrico del Paese appare incerto. La mancanza di un’infrastruttura adeguata per la raccolta delle acque potrebbe lasciare l’Italia impreparata davanti alle sfide del cambiamento climatico. Gli esperti avvertono: senza interventi rapidi e strutturali, l’Italia rischia di rivivere i drammatici scenari del 2022, con pesanti ripercussioni su agricoltura, industria e popolazione.