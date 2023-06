Italia, cala la biodiversità e spariscono le dune costiere. La ricerca

Ambiente, biodiversità cala in Italia. Spariscono le dune costiere

Una significativa percentuale degli habitat naturali in Italia è minacciata o in declino secondo quanto emerge dal volume “Nature Conservation in Europe” (il testo più aggiornato e completo sulla conservazione della natura in Europa, pubblicato dalla Cambridge University Press e curato da Graham Tucker), che raccoglie e analizza gli studi realizzati anche nel nostro Paese fra il 2013 e il 2018, gli habitat italiani più sotto minaccia o declino includono quelli di duna (71% delle valutazioni), di acqua dolce (47%) e di prateria (39%).

Ambiente: pesci, anfibi e piante vascolari a rischio

Per quanto concerne le specie animali e vegetali, i gruppi più a rischio sono pesci (39% delle valutazioni), anfibi (15%) e piante vascolari (12%). Sul fronte degli uccelli, la situazione è meno grave, anche se si registra che rispettivamente il 17% e il 9% delle popolazioni nidificanti e svernanti nel nostro Paese sono comunque diminuite nel periodo 2007-2018.

I progessi dell'Italia sulla conservazione della biodiversità

In Italia ad ogni modo, gli esperti dell’Università di Pavia e di Comunità Ambiente hanno sotolineato come negli ultimi 30 anni, le politiche del nostro Paese sulla conservazione della biodiversità hanno fatto notevoli progressi, spaziando tra argomenti di vasta portata come le pressioni sulla biodiversità, la legislazione e la governance, le strategie per la biodiversità, la protezione delle specie, le aree protette, la gestione degli habitat e i finanziamenti.

Leggi anche