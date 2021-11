Clima, dai 10 kg per fare un jeans ai 14 di una bistecca. Tutto produce Co2

Clima, dai 10 kg per fare un jeans ai 14 di una bistecca. Tutto genera Co2

I grandi del mondo sono alle prese con una soluzione comune per ridurre l'emissione di gas serra. Prima il G20 a Roma, ora il Cop26 a Glasgow però non sembrano essere riunioni risolutive per fronteggiare la questione del clima. La decisione dell'India di rimandare la data delle emissioni 0 nel Paese dal 2050 al 2070, di certo non ha aiutato a trovare un accordo comune. La società di consulenza per la transizione verde Carbonfootprint del Regno Unito, - si legge sul Corriere della Sera - raccoglie dati da tutta Europa. La produzione media annua di un italiano è di 7,05 tonnellate: chi vive solo, in più, non divide l’impatto (alto) di elettricità, gas e trasporti. Incide l’acquisto di vestiti: secondo il programma per l’ambiente Onu, la produzione di abbigliamento negli ultimi 10 anni è stata la fonte del 10% delle emissioni causate dall’uomo.

Ad esempio - prosegue il Corriere - produrre un paio di jeans comporta l’emissione di 34 kg di gas serra, come guidare per 100 km, e l’uso di quasi 10 mila litri d’acqua che è quanto beve un adulto in un decennio. Il 14% delle emissioni globali causate dall’uomo viene invece dagli allevamenti: in particolare, spiega un report Fao, "dalla produzione di mangimi e dalle fermentazioni enteriche dei ruminanti". La carne a più alto impatto è quella rossa; per una porzione di manzo si impiegano fino a 12 kg di gas, e la più «inquinante» delle proteine vegetali, il tofu, ne produce un decimo del medesimo peso in pollo.