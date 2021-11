Cop26 Glasgow, Biden: annunciati 9 miliardi di dollari per la deforestazione

Cop26 Glasgow, Biden annuncia 9 mld per combattere deforestazione e Bezos ne promette 2 per "rianimare" l'Africa

Gli Stati Uniti si impegneranno a combattere la deforestazione con 9 miliardi di dollari. Il presidente Usa ha affermato alla Cop26 di Glasgow, conferenza che vedrà la propria chiusura il 12 novembre, di voler stanziare 9 miliardi di dollari sino al 2030 per combattere il fenomeno della deforestazione, sempre più feroce e devastante per il nostro pianeta.

Ma non è tutto. "Ridurre le emissioni di metano il prima possibile è una delle cose più importanti che possiamo fare in questo decennio cruciale per contenere l'aumento delle temperature a +1,5 gradi", ha detto il presidente Usa. Inoltre, il numero uno della Casa Bianca ha annunciato l'impegno di circa 100 Paesi del mondo a ridurre almeno del 30% le emissioni mondiali di metano entro il 2030.