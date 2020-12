Crisostomo, Enel: "Elettrificazione? Sburocratizzazione e finanza sostenibile"

Il ruolo dell'elettrificazione nella transizione energetica, le sfide dell’Europa per la sostenibilità.

Michele Crisostomo, Presidente Enel e Presidente Comitato Scientifico Enel Foundation, ha dichiarato:

“La transizione energetica costituisce la sola strada per garantire il miglioramento delle condizioni ambientali, economiche e sociali, la sola strada per la sostenibilità.

Con il Green Deal, l’Europa ha dimostrato di aver compreso che la transizione deve essere accompagnata da una trasformazione economica e sociale. La pandemia di COVID, in questo, ha rappresentato un fenomeno di accelerazione. Il 37% della spesa europea totale sarà legata a progetti che hanno a che fare con il clima. Enel è tra le prime utility che ha intuito le potenzialità del cambiamento attraverso un modello che intreccia rinnovabili, elettrificazione e digitalizzazione.

Nei prossimi 10 anni, Enel investirà ben 190 mld. La produzione di energia da rinnovabili potrebbe raggiungere l’85% nel 2050. Nel comparto, Enel rappresenta il 2,5% di market share. L’ambizione è raggiungere il 5% nel 2030. Le rinnovabili offrono un’enorme prospettiva di sviluppo. È generazione di energia che consente di sostenere uno sviluppo compatibile con ambiente e vita più semplice pulita e migliore.

L’energia elettrica, in questo quadro, è destinata a crescere entro il 2040 del 40%. L’elettrificazione costituisce un’opportunità senza precedenti per la decarbonizzazione e la creazione di valore in modo nuovo dal punto di vista del consumatore, con riduzione dei costi e minor impatto ambientale.

È necessario lavorare su due fattori: occorre deburocratizzare lo sviluppo delle rinnovabili snellendo i processi di autorizzazione e fare finanza sostenibile, fenomeno che ancora vive una connotazione di nicchia”.

L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) ha assegnato a Enel Foundation il premio “Giusta transizione” per “Open Africa power”, iniziativa di alta formazione per contribuire allo sviluppo di giovani leader africani nel settore energetico.