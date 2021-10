Green Meteo, il programma di Rai Gulp si aggiudica il Premio Areté 2021

“Green Meteo”, il programma di Rai Gulp che unisce le previsioni del tempo e l'educazione allo sviluppo sostenibile, ha trionfato al Premio Areté 2021, il riconoscimento per la Comunicazione responsabile. “Green Meteo” è una produzione Rai Ragazzi e Rai Pubblica Utilità. La trasmissione, condotta da Riccardo Cresci, ogni venerdì su Rai Gulp annuncia le previsioni del weekend e nello stesso tempo parla della salute del pianeta. facendo ha conquistato due premi alla manifestazione dedicata alla comunicazione responsabile.

“Green Meteo” ha ottenuto un voto unanime dalla giuria presieduta dal professor Luciano Floridi, che le ha attribuito sia il primo premio nella categoria Media, sia il primo premio assoluto, ex aequo con il Comune di Milano, per l'iniziativa StemintheCity. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, mercoledì 13 ottobre, nella sede dell’Università Bocconi di Milano. A ritirare il premio, il direttore di Rai Ragazzi Luca Milano, la responsabile di Rai Meteo, nonché ideatrice e autrice del programma, Claudia Adamo e il conduttore Riccardo Cresci.

“Green Meteo” va in onda ogni venerdì, alle 18, su Rai Gulp ed è disponibile anche su RaiPlay. Riccardo Cresci, in uno studio virtuale che riproduce l’Italia con grafiche particolari e innovative e con un linguaggio adatto al target di Gulp informa sulle previsioni per il sabato e la domenica lanciando alla fine un servizio di circa un minuto dove un giovane scienziato- esperto fornisce tanti dati e notizie utili per un ambiente più ecosostenibile. I temi trattati in ogni puntata si ispirano a uno dei 17 Principi della Sostenibilità.