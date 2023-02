Da dove proviene il grano della pasta che compriamo nei discount? L'indagine

Tra gli effetti indiretti della guerra in Ucraina ci sono l'inflazione e il rincaro dei prodotti alimentari. La conseguenza è il boom degli italiani che fanno la spesa nei discount, dal nord al sud dell'Italia.

I dati di Nielsen sui mesi autunnali registrano una crescita del fatturato dei discount pari all’11%. Si tratta di un incremento superiore a quello degli altri tipi di punto vendita: dal supermercato, che si ferma al 9,9%, ai negozi specializzati nei prodotti per la casa e la persona, di poco superiori al 10%. In pratica, l'85% degli italiani fa la spesa nei discount.

L'alimento che gli italiani acquistano di più in assoluto è la pasta. Ma da dove proviene il grano della pasta che mettiamo in tavola ogni giorno e che compriamo al discount?

L'indagine, da dove proviene il grano della pasta che compriamo al discount

Greenme, il magazine di lifestyle ecologico attivo dal 2009, ha condotto un’indagine nei principali e più conosciuti discount presenti in Italia, per scoprire l’origine del grano della pasta che consumiamo ogni giorno. Ha confrontato le etichette dei prodotti della pasta vendute in 4 famose catene di distribuzione: Lidl, Eurospin, Todis e In’s. Vediamo i risultati di questa indagine.

Il magazine ci fa sapere innanzitutto che c'è una tendenza generalizzata tra le catene di discount, quella di avere una linea base, più economica e realizzata con grano Ue e non Ue, e un’altra, che costa di più, in cui si trova grano 100% italiano.

La pasta del discount Lidl

Nel discount Lidl, la pasta Combino è realizzata con grano duro Ue e non Ue, solo il paese di molitura (la macinazione) è l’Italia. Esiste però anche un’altra linea di pasta, sempre Combino, trafilata al bronzo e con grano 100% italiano, realizzata in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, che costa un po' di più.

Le due linee sono riconoscibili dai colori delle confezioni di pasta: quella più economica è blu, quella più cara e bianca e marroncina, inoltre contiene la dicitura "In collaborazione con gli agricoltori Coldiretti".

La pasta del discount Eurospin

Lo stesso vale per la pasta dell'Eurospin, la Tre Mulini, che ha una linea base più economica che contiene grano Ue e non Ue. C’è poi la Tre Mulini Trafilata al Bronzo che è realizzata con grano 100% italiano ed è più cara. La versione economica della pasta Tre Mulini dell'Eurospin è quella con la confezione blu, la versione "deluxe" è quella nella confezione trasparente con la scritta che vira dal rosso al marrone.

La pasta del discount Todis

Al Todis si trova la pasta del marchio Cuore Mediterraneo con grano Ue e non Ue, e la linea di pasta trafilata al bronzo Cuore Mediterraneo, con grano duro italiano. Anche in questo caso la versione economica è nella confezione blu scuro, quella "de luxe" nella confezione bianca.

La pasta del discount iN's

Infine, all’iN’s è disponibile la pasta Novella, anche in questo caso realizzata con grano Ue e non Ue. Ma se si vuole acquistare pasta di grano italiano al 100%, c'è la varietà di pasta Selezione Più trafilata al bronzo, nella confezione trasparente e nera.