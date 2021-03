Parchi eolici, accordo Proger-Edp Renewables per le sottostazioni elettriche

Parchi eolici, nuovo accordo Proger-Edp Renewables

Proger, realtà leader internazionale nel campo della costruzione di infrastrutture per la Green Energy, consolida la sua presenza nel mercato con un accordo quadro con Edp Renewables. Si tratta di una nuova intesa per la fornitura di servizi di progettazione delle sottostazioni elettriche per gli impianti rinnovabili che Edp Renewables (EdPR) prevede di realizzare in Italia. La società multinazionale è il quarto sviluppatore eolico negli Stati Uniti, operatore di energia rinnovabile, con parchi eolici, parchi solari e progetti di stoccaggio in tutto il continente americano, e il quarto produttore di energia eolica a livello globale. Proger dovrà fornire il progetto esecutivo e predisporre tutta la documentazione richiesta per lanciare le gare per la realizzazione delle infrastrutture. L'accordo, che fa seguito a quello per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e supervisione dei lavori nell'ambito dello sviluppo di wind farm e impianti fotovoltaici, conferma l'esperienza di Proger nel settore delle sottostazioni elettriche, ambito in cui lavora anche per altri importanti player italiani quali Terna ed Enel. Per Edpr in Italia è attualmente in fase di definizione il progetto riguardante la sottostazione elettrica collegata al Parco eolico di Fulgatore in provincia di Trapani. Proger si occuperà dello sviluppo del progetto esecutivo (civile ed elettromeccanico) della sottostazione elettrica di Edpr per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (Rtn) dell'energia elettrica prodotta da fonte eolica, proveniente da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,65 MW, per una potenza complessiva pari a 43,8 MW, installati nel Parco Eolico siciliano. I due lavori con Edpr confermano e consolidano l'esperienza nel campo della Green Energy di Proger che, grazie al suo team di professionisti con ultradecennale esperienza nel settore delle rinnovabili, garantirà il successo complessivo del processo di costruzione e messa in servizio delle opere, partecipando attivamente a tutte le fasi, dalla progettazione alle verifiche finali, con particolare attenzione alla gestione della qualità, al rispetto dei programmi, al controllo dei costi ed alla reportistica di progetto.