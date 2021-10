Save NRG promuove l’efficientamento energetico. Ecco come

L’efficientamento energetico ha lo scopo di ottenere il massimo rendimento senza compromettere il risultato: apporta vari benefici tra cui la possibilità di ottenere detrazioni fiscali, minor spese future e in generale aumento del valore commerciale. Ma c’è differenza tra efficientamento e risparmio energetico, anche se i due termini possono sembrare sinonimi: per realizzare un risparmio energetico basterebbe già ridurre i consumi eliminando gli sprechi. L’efficientamento è molto di più, passa da concetti come realizzazione di lavori volti a incrementare l’efficienza, riduzione di emissioni di fattori inquinanti, isolamento termico, pannelli solari, ecc.

Uno dei leader di questo settore, in fortissima espansione, è la società italiana “save NRG”, ESCo che accompagna imprese e privati nei processi di transizione energetica e decarbonizzazione.

Complice di questa crescita, anche l’accelerata data dalle misure e dagli incentivi legati al Superbonus DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021).

I dati di mercato

Secondo i dati elaborati da Ance, gli interventi hanno toccato quota 46.195 per un valore di 7,5 mld di euro, +1,8 mld solo a settembre, con un effetto positivo su tutta la filiera: in aumento anche gli investimenti in costruzioni (+54%), gli importi dei bandi per i lavori pubblici (+1,2%) e i prestiti alle imprese (+69%). Solo nell’ultimo mese si è registrato un consistente aumento del +24,4% nel numero e del +31,8% nell’importo, ovvero circa 9 mila interventi in più.

save NRG cresce del 600% nel 2021

L’innovativa ESCo italiana nel 2021 punta su riqualificazione ed efficientamento energetico: la società ha cantieri aperti ed in apertura per un valore di oltre 50 mln di euro.

save NRG, certificata ISO 9001 e UNI CEI 11352, attiva nel campo dell’efficienza energetica e della sostenibilità, accompagna imprese e privati nei processi di transizione energetica e decarbonizzazione: nel 2021 accelera ulteriormente la crescita e chiude al 30 settembre 2021 con un risultato di crescita esponenziale rispetto all’anno precedente.

L’azienda, da luglio 2021 anche Società Benefit, è stata fondata nel 2015 da Marco Merlo Campioni e ha sede a Milano, Pescara, Scorzè, Sofia e Bangkok; save NRG ha registrato in questo ultimo anno uno sviluppo pari al +600% (vs settembre 2020) dimostrando, ancora una volta, di poter crescere e scalare il business in un segmento di mercato che, in Italia, risulta ancora molto frammentato. La società ha attualmente cantieri aperti ed in apertura per un valore di oltre 50 mln di euro; un risultato che rappresenta il traguardo di una capillare strategia di crescita focalizzata nel 2021, soprattutto, sull’efficientamento energetico industriale e sugli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, sfruttando gli strumenti offerti dal Superbonus. In questo settore l’azienda opera come General Contractor, gestendo per imprese e privati tutti gli aspetti dell’operazione (progetto, finanza, realizzazione, gestione negli anni), garantendo così un iter semplificato e affiancando il cliente in tutte le fasi del processo progettuale, realizzativo e gestionale/manutentivo.

“Il 2021 è un anno di conferme importanti, abbiamo ulteriormente incrementato la nostra quota di mercato in Italia e sviluppato nuovi progetti; l’obiettivo è diventare uno dei principali player nel mercato italiano in ambito efficienza energetica e sostenibilità. Entro fine 2022 puntiamo a consolidare il nostro posizionamento sul territorio italiano, aumentare l’organico e accelerare la crescita nei mercati internazionali in cui siamo presenti. Questa è una delle più grandi soddisfazioni, perché lavorare in un’azienda che, in questo particolare periodo storico, può investire e avere una strategia di crescita a lungo termine è uno stimolo per tutto il team a fare sempre meglio” dichiara Marco Merlo Campioni, CEO di save NRG.

save NRG è una ESCo, certificata ISO 9001 e UNI CEI 11352, attiva nel campo dell’efficienza energetica e della sostenibilità. La società è stata trasformata in Società Benefit da luglio 2021. Associata ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e Kyoto Club, grazie al know-how tecnologico che vanta un ampio portfolio di soluzioni per l’energy saving, aiuta i propri clienti ad implementare un sistema di gestione economica basato sulla green economy e sulla riduzione delle emissioni di CO2 così come previsto dal Protocollo di Kyoto e dall’Agenda ONU 2030. Consapevole che la vera sfida di oggi consista nel saper progettare e programmare un futuro che sappia tradurre la sostenibilità in competitività, save NRG ha ampliato il portfolio tecnologico creando un nuovo programma di soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale: il Climate For Future. Il servizio comprende la verifica degli inventari GHG (greenhouse gases) unita alla condivisione e al monitoraggio delle azioni sostenibili, attraverso l’utilizzo della piattaforma di greenApes e di Planet Hub. Un pacchetto completo che è in grado di rispondere, in modo semplice ed efficace, alle esigenze delle imprese che vogliono rafforzare e valorizzare i propri elementi di sostenibilità e integrare i fattori ESG, cari a finanziatori e stakeholder, nel loro sistema di business.