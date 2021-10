Transizione ecologica, apre il Miac: la mostra del mondo cartario a Lucca

Transizione green, apre a Lucca il Miac: la mostra internazionale dell'industria cartaria

Fari puntati sul settore cartario: industria essenziale che non si è fermata nemmeno durante la pandemia, rischia oggi uno stop generalizzato. Il motivo? Prezzi delle materie alle stelle e difficoltà a scaricare i costi. Un'industria italiana che nel 2020, dopo Germania e Svezia, si è posizionata al terzo posto come primo produttore di carte per uso igienico sanitario e terzo per imballaggi, portandosi a casa il più alto tasso di riciclo pari all'87%, torna quindi oggi protagonista di un dibattito politico ed economico sempre più importante.

A Lucca, al polo fiere, la mostra internazionale dell'industria cartaria, manifestazione ufficiale di Assocarta e Confindustria Toscana nord organizzata da Edipap Srl, per fare il punto sul delicato momento storico. Presenti all'evento Lorenzo Poli, presidente Assocarta, Tiziano Pieretti, vice presidente con delega energia di Confindustria Toscana Nord e Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio della regione Toscana. L'evento è stato introdotto dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.