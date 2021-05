"Griezmann alla Juve, al posto di Cristiano Ronaldo": voci da Barcellona

Antoine Griezmann alla Juventus, per sostituire Cristiano Ronaldo. Lo scrive il giornale catalano “Sport”, da sempre molto vicino alle vicende del Barcellona, dove al momento gioca il fuoriclasse francese.

Che Griezmann non stia benissimo in Spagna è un fatto noto, ma il suo contratto fino al 2024 e la concreta prospettiva che la Juventus non prenda parte alla prossima Champions League rendono difficile l’ipotesi di mettere sotto contratto il campione del mondo.

Tuttavia, se gli ultimi 90 minuti del campionato dovessero dare un esito infausto per i bianconeri, una rivoluzione sarebbe davvero inevitabile e, con essa, la rinuncia a Cristiano Ronaldo, che diventerebbe troppo costoso e, probabilmente, scontento di legare l’ultima fase della sua carriera a un club fuori dal Gotha del calcio europeo.

E se dovrà essere rivoluzione, non sarebbe certo a buon mercato, perché una squadra del blasone della Juve non potrebbe certo permettersi anni interlocutori per tornare grande. Ecco perché l’ipotesi legata all’attaccante francese, sempre più lontano dal Barcellona, non appare poi così peregrina. E non a caso in Catalunya ne parlano con grande insistenza...