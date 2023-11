Hamas pubblica il video di un ostaggio di 86 anni. Si combatte in Cisgiordania

Hamas: "Ostaggi portati in ospedale per salvargli la vita". Situazione umanitaria sempre più terribile. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Prosegue la guerra in Medioriente. L'esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato vicino all'ospedale di al Shifa a Gaza City, il corpo di Noa Marciano, la soldatessa 19enne presa in ostaggio da Hamas. Nella città di Jenin in Cisgiordania, tre persone sono state uccise. Israele ha preso il controllo di una roccaforte del comandante della Jihad islamica nel nord della Striscia. Il direttore dell'ospedale Shifa: "Manca energia, acqua cibo, sembriamo una fossa comune". Israele: "Non c'è alcun accordo sugli ostaggi". Israele: "Yahya Sinwar è il nuovo Bin Laden".

Il nuovo Bin Laden

"Yahya Sinwar è il nuovo Bin Laden: gli daremo la caccia e otterremo la vittoria". Lo scrive sul social network 'X' Yoav Gallant, ministro della Difesa, riferendosi al leader di Hamas a Gaza che, secondo Tel Aviv, sarebbe una delle menti degli attacchi del 7 ottobre.

Hamas: "Ostaggi portati in ospedale per salvargli la vita"

Hamas annuncia di aver trasferito gli ostaggi in "centri di cura a causa della gravità delle loro condizioni di salute e per preservare la loro vita". Lo sostengono le Brigate al Qassam.

Israele: "Non c'è alcun accordo sugli ostaggi"

"Non c'è un accordo sugli ostaggi". Lo ha detto il Consigliere della sicurezza nazionale israeliano , Tzachi Hanegbi, secondo cui "in questo momento non c'è intesa su nessuna delle questioni che sono state esaminate" durante le trattative.

Israele, mortai e armi di Hamas in asilo e scuola

L'esercito israeliano ha trovato decine di mortai nascosti da Hamas in un asilo nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui inoltre sono state anche rinvenute armi nascoste nella scuola elementare 'Al-Karmel' a Gaza.

Ospedale Shifa: "Manca il necessario"

"Siamo rimasti senza energia, cibo e acqua. Ogni minuto che passa, perdiamo una vita". Durante la notte abbiamo perso 22 persone e negli ultimi tre giorni l'ospedale è stato tenuto sotto assedio". Lo ha detto il direttore dell'ospedale al-Shifa di Gaza, Muhammed Abu Salmiya, parlando ad Al Jazeera, aggiungendo che ci sono circa 7.000 persone nell'ospedale. "È un crimine di guerra. Un vero e proprio crimine di guerra", ha aggiunto, definendo il complesso ospedaliero una "grande prigione" e una "fossa comune".

Cisgiordania, raid di Israele: 3 morti

Hamas pubblica video di un ostaggio di 86 anni

Hamas ha pubblicato un video dell'ostaggio Arye Zalmanovich di 86 anni che è stato rapito nel kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre. Lo ha riferito Haaretz, secondo cui il video dell'uomo - che ha problemi di salute e necessita di cure mediche - solleva preoccupazioni sulla sua vita.

Israele approva l'ingresso di autocisterne diesel a Gaza

Il gabinetto di guerra israeliano ha accolto la richiesta statunitense di autorizzare l'ingresso quotidiano nel sud della Striscia di Gaza di due autocisterne di diesel destinato alle necessità dell'Onu, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla rete idrica e alle fognature. Lo ha detto una fonte politica israeliana, citata dai media. Le autocisterne passeranno dal valico di Rafah. L'intento, ha aggiunto la fonte, è di impedire che nel sud della Striscia di Gaza si diffondano epidemie. Quel carburante, secondo la fonte, non potrà essere utilizzato da Hamas.

Sirene di allarme nel sud e nel nord di Israele

Sirene di allarme stanno risuonando sia nel sud di Israele (per lanci di razzi palestinesi da Gaza verso Ashkelon) sia nel nord, per nuovi attacchi dal Libano meridionale. In particolare si segnalano attacchi verso le località israeliane di Malkiya, Arab el-Aramshe e Adamit, tutte immediatamente a sud del confine con il Libano. Lo riferiscono i media. La popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi.

Israele colpisce il Libano

L'esercito israeliano, dopo un lancio di missile antitank dal Libano, sta colpendo obiettivi di Hezbollah oltreconfine. Lo ha detto il portavoce militare spiegando che sono stati colpiti "infrastrutture terroristiche, deposito di armi e varie strutture militari". Colpita anche l'area dalla quale è stato lanciato il missile antitank.

Recuperato il corpo della soldatessa rapita da Hamas

L'esercito israeliano ha annunciato stamattina di aver recuperato il corpo di Noa Marciano, la soldatessa di 19 anni presa in ostaggio da Hamas. Il corpo è stato trovato in una struttura adiacente l'ospedale Shifa a Gaza City. Lo ha fatto sapere un portavoce militare. Di Marciano, Hamas aveva diffuso un video, ripreso 4 giorni dopo il suo rapimento, in cui diceva chi era e di chi era figlia. Il video, a un certo punto, si interrompeva e compariva il suo cadavere. Ieri era stato recuperato, sempre vicino all'ospedale Shifa, il corpo di un'altra donna ostaggio rapita da Hamas.