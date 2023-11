Il 18 Novembre 2023 inaugura Magic Christmas

C’è una grande attesa per questo evento, che resterà aperto fino al 7 gennaio e che unisce due realtà distinte ma importanti: Il Regno di Babbo Natale, che per la primissima volta “espatria” dai confini di Vetralla, dove ha la sua sede, e MagicLand che è una vera icona per chi ama dilettarsi fra attrazioni e giostre di ogni tipo.

Annunciato in conferenza stampa ai primi di ottobre, Magic Christmas è la materializzazione di un sogno che in quel della Tuscia si immaginava da tempo. La magia del Natale, che ormai ha un solo marchio di qualità, ovvero Il Regno di Babbo Natale, allestita all’interno di un parco giochi.

Dove vi saranno tantissime sorprese, percorsi, addobbi, animazione, e anche uno spettacolo teatrale.

E sì, perché la neonata fiaba del Regno di Babbo Natale, dal titolo “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”, diventa un musical e andrà in scena al Teatro Alberto Sordi, che sorge all’interno di MagicLand.

Un’esperienza che va oltre ogni immaginazione dove ad attendere gli ospiti visitatori ci saranno:✨Il mondo delle Luci: un viale d’incanto che porta dritti al Castello!

Il Castello di Babbo Natale: un percorso emozionante, pieno di significati che conducono all’incontro con Babbo Natale… che avrà per tutti un dono prezioso!

Animazione e Spettacoli mai visti prima

Pista di pattinaggio

Un incredibile mercatino di Natale, oltre 20 casette dove poter fare shopping natalizio con decorazioni UNICHE!

Parate e incontri con tutti i personaggi del Regno di Babbo Natale

Prelibatezze FOOD tutte da gustare… non vorrai mica perderti i famosi Smash Burgers di Burger Bells?!

Il Biglietto include inoltre l’accesso a TUTTE le attrazioni del Parco Magicland !!!

Magic Christmas vi aspetta a MagicLand - Valmontone per farvi vivere l’unica vera magia del Natale possibile. Perché il Natale non è solo un periodo dell’anno, ma uno stile di vita.