Il divertimento Made In Italy cresce

Il divertimento non fa notizia, ma c'è. Solo quando fa rima con rave e/o eccessi se parla, ed è un peccato. E' in discoteca, ai concerti, nei ristoranti con musica, durante le feste, che nascono amori ed amicizie che spesso durano una vita. E anche oggi, con i venti di guerra che tirano, di voglia di divertimento ce n'è. Eccome. Non solo in Italia. Per il nostro stile piace in tutto il mondo, non solo in Italia.

Ad esempio, il successo assoluto di The Beach Luxury Club, aperto dalla primavera all'autunno a Domina Zagarella di Santa Flavia - Palermo e tutto l'anno a Sharm, presso l'immenso resort deluxe Domina Coral Bay, è decisamente italiano. La creatura del viareggino Manuel Dallori, infatti, è stata infatti appena inserita tra i World's Finest Clubs, la rete globale che mette insieme il servizio concierge dei 200 club più esclusivi del pianeta. "E' un grande risultato, che raggiungamo grazie ad un grande lavoro quotidiano di chi fa parte del nostro team", spiega Dallori, che è anche Corporate Director di Domina e ogni giorno lavora per rendere uniche le vacanze di migliaia di persone, italiane e non. Le iniziative sono tante e non manca l’arte: ben 40 opere del ciclo Mind Pollution, create da Carolina Pascari, vengono esposte nel grande resort.

La rinascita divertimento si concretizza poi nel grande successo di un dinner party unico come Cenando & Ballando. E' è tra i format precursori, e resta tra i più storici d’Italia. Per i suoi 20 anni torna a Como, al Ristorante Platea per quattro attesi eventi di fine anno (dopo due appuntamenti di novembre, ecco il 9 e 23 dicembre). Cucky & Icio restano le colonne musicali del party, mentre il vocalist è Icio. Tutti e 3 sono in grado, da sempre, di regalare emozioni e di far divertire grazie ad una conoscenza musicale ed una professionalità senza eguali. Non è tutto: il 26 novembre l’evento prende vita al Feel di Curno.

Non ci sono solo i dj, in console. Cire, all’anagrafe Marco Ciresola, è un professionista del microfono che non lavora solo di notte. Vocalist ed intrattenitore, è attivo in diversi settori ormai da anni (per esempio, è testimonial e voce ufficiale della Federazione Italiana Fitness). Cire produce anche dischi di successo con il progetto CirEvolution. "Chi sa coinvolgere il pubblico oggi non si 'issa' ad un livello superiore rispetto ad esso. Non mi sento un divo, né un cantante. Sono una persona che parla al microfono e deve coinvolgere tutti”, è la sua conclusione.

Alla bellezza ci pensa invece Royal Management, agenzia creata dal veronese Icio Franzoni. La sua agenzia collabora soltanto con locali ed organizzatori di riferimento, mettendo sul palco modelli, modelle e performer professionisti in grado di fare spettacolo. Di notte al Papeete Beach, Villa Bonin, #Costez, e pure di giorno in fiere ed eventi di ogni tipo. Dice Franzoni: “Organizzatori di eventi e titolari di locali di qualità, dopo la pandemia, non accontentano più. L’attenzione alla qualità è prioritaria. Ovviamente, c'è chi fa scelte diverse, ma è probabile che non duri”.

E che dire di DV Connection? Il 26 novembre 2022 festeggia 10 anni di party con un evento segreto. “E’ ispirato al capolavoro di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut", spiega Damiano Vassalli, organizzatore che fa divertire da sempre la zona che va dal Garda a Bergamo. La location è quella del Castello degli Angeli di Carobbio (BG). Assoluta qualità, divertimento e stile sono priorità assolute, durante questa notte, e in tutti gli eventi organizzati da Vassalli. Come quello del 7 dicembre, un party remember che si terrà all’Oro Nero, locale di Nembro (BG). Invece, il Capodanno 2023 prenderà vita al Ranch, ossia a La Rosa Bianca di Zanica.

Uno sguardo anche a chi, oltre a fare ballare l’Italia e non solo, passa parecchio tempo in studio, creando house di livello. Parliamo di professionisti come il romagnolo Mitch B. Da Amsterdam ad Ibiza passando per Nantes, la sua musica in console fa strada. E passa da etichette importanti come Jango Records. Tutti i giovedì fa muovere a tempo il Tribeca, a Ravenna, mentre la domenica è al Giradischi di Faenza. Oltre alla house, Mitch B. porta da tempo in giro un suono chill out raffinato ed esclusivo. Da bravo romagnolo ha messo le mani su “Il mio cuore batte” di Roberta Cappelletti, star del liscio, col suo stile che sorprende sempre.

E' senz'altro logico raccontare un po' anche il successo del gruppo che segue ben 3 locali tra Brescia e Cremona, ossia Circus Beatclub, Molo e River House. E’ Antonio Gregori a coordinare una squadra formata da artisti e professionisti che danno il meglio in tanti eventi tra loro diversi. Ad esempio, Rehab, di scena al Circus il giovedì, propone il meglio del sound hip hop internazionale, mentre nello stesso locale in console si alternano protagonisti della house made in Italy come Samuele Sartini o Stefano Pain. Davide Briosi, da tutti conosciuto come Brio, vocalist di punta della Circus Family, spiega: "Ho la fortuna di lavorare con team molto forti che non hanno mai smesso di investire in intrattenimento di qualità. Chi ha sempre ragionato con questa mentalità oggi raccoglie preziosi frutti”.