Imprenditore trovato morto strangolato: sulla fascetta c'è solo il suo dna

Caso Angelo Onorato, si rafforza l'ipotesi suicidio per l'imprenditore trovato morto strangolato il 25 maggio scorso a Palermo. Ma la famiglia non ci crede

L'ipotesi più plausibile al momento è quella del suicidio. Angelo Onorato, l'imprenditore ritrovato senza vita dentro la sua auto il 25 maggio scorso a Palermo, potrebbe essersi tolto la vita. Le analisi della polizia scientifica, infatti, hanno trovato solo il suo Dna sulla fascetta di plastica che avrebbe provocato il suo strangolamento. Nessun altra traccia biologica è stata trovata, oltre alla sua e a quella dei soccorritori che avevano tentato di salvarlo.

La pista del suicidio è solo l'ultima tentata dagli inquirenti. Sin da subito si era indagato a 360 gradi sulla vita della vittima, facendo tutti gli accertamenti possibili, a partire dalla sfera patrimoniale fino a quella strettamente privata. Onorato lascia la moglie Francesca Donato, eurodeputata, e la lori figlia. L'analisi della fascetta, però, e il ritrovamento di un solo Dna fa avvalere l'ipotesi più triste. Al momento, non è noto alcun movente per cui l'uomo avrebbe scelto di suicidarsi. Inoltre, la tesi del suicidio era sempre stata negata dalla famiglia della vittima.

Lo scorso 25 maggio, Angelo Onorato è stato trovato da moglie e figlia che, non vedendolo tornare a casa, avrebbero rintracciato il suo cellulare. Quando sono arrivate vicino alla sua auto, un Suv, parcheggiata nella strada che costeggia via Ugo La Malfa, Palermo, lo hanno trovato strangolato. Nel suo corpo non c'erano ferite, abrasioni o qualsiasi cosa che potesse far pensare a una violenza subita. Devono ancora arrivare gli esiti delle rilevazioni sulle tante impronte trovate sul sedile posteriore della macchina e degli esami tossicologici. Solo allora, forse, si riuscirà a fare chiarezza sulla morte dell'uomo.