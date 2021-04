L'innovazione per sanificare i luoghi, Protom lancia il gate sicuro Zerbisan

Dopo Pass, il sistema smart che garantisce il rispetto delle norme anti-contagio, Protom lancia sul mercato un nuovo prodotto innovativo per la sanificazione e la sicurezza. L’azienda fondatanel 1995 dall’ingegnere Fabio De Felice, specializzata nella realizzazione di prodotti, soluzioni e servizi ad alta intensità tecnologica rafforza ulteriormente il suo investimento in prodotti innovativi con il lancio di Zerbisan, un “gate” di sanificazione per l’accesso in casa ed in ufficio (nella foto).

Zerbisan è un prodotto innovativo che consente la sanificazione delle suole attraverso la grande capacità di aggredire virus e batteri dei raggi Uv, a partire dal Dna, con percentuali di successo superiori al 90%, certificate da un laboratorio terzo specializzato.

Funziona a secco, non ha bisogno di manutenzione ed è programmato per la massima efficacia sanificante. Ha le stesse dimensioni di uno zerbino, si attiva quando si sale ed una spia avverte dell’avvenuta sanificazione. Funziona con batteria ricaricabile. Ha una struttura portante in materiale leggero, griglia in acciaio, un sistema di illuminazione Uv-C basato su led, elettronica di controllo e temporizzazione.

La luce ultravioletta La produzione di raggi di luce ultravioletta, in particolare quelli afferenti alle lunghezze d’onda della banda C (tra i 280 e i 200 nanometri) possiedono caratteristiche di radiazione in grado rompere i legami molecolari del Dna e Rna, inattivando la riproduzione o uccidendo batteri virus, spore funghi, muffe ed acari.

“La tecnologia è stata fondamentale per continuare a lavorare e ad avere una vita sociale durante il lock-down -afferma Claudio Autorino, strategy development manager di Protom- ma continuerà a esserlo ancora di più quando avremo superato tutto questo. La nostra attenzione alla cura della persona e alla sanificazione dei luoghi è cambiata, è cresciuta. Ci sono nuovi bisogni di socialità e sicurezza che devono essere soddisfatti, di qui il nostro costante investimento in soluzioni innovative”

La prima KTI company italiana Protom è la prima Knowledge&Technology Intensive company italiana in grado di offrire un mix unico di competenze diverse che operano insieme. Con sedi a Napoli e Milano, l’azienda è in grado di offrire a mercati molto diversi le sue capacità. Vanta collaborazioni con le più importanti aziende operanti nei vari mercati quali Abb, Leonardo, Airbus, Fca, Atr, Hitachi Rail, Accenture, Ntt Data, Gi Group. Grazie alle sue capacità, è inoltre un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti ad alto tasso di innovazione. Il fondatore Fabio De Felice, tra i principali esperti italiani di digitalizzazione delle imprese, insegna Ingegneria degli impianti industriali all’Università di Cassino. Protom opera sul mercato mediante quattro Business Unit ed ha conseguito il certificato “Elite”, entrando nel novero dei “50 Future Shapers” selezionati dalla London Stock Exchange per l’approccio innovativo intrapreso per rispondere alle sfide della Quarta Rivoluzione industriale.