Kia si aggiudica il primo posto nel J.D. Power 2022

Il JD Power Vehicle Dependability Study (VDS) edizione 2022 ha assegnato il primo posto assoluto a Kia, a seguito del minor numero di segnalazioni negative giunte dai proprietari di Kia negli Stati Uniti, rispetto agli altri 31 brand coinvolti nell’analisi.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui Kia conquista il primo posto tra i brand mass market ma è la prima volta nella storia del sondaggio che un marchio generalista si classifica al primo posto assoluto.

Kia ha conquistato la prima posizione nella classifica “problems per 100 vehicles” davanti a tutti i brand sia mass-market sia premium, grazie al punteggio di 145, superando la media con un margine di ben 47 punti (PP100). Kia Sorento si è aggiudicato il primo posto nella categoria SUV di medie dimensioni per il secondo anno consecutivo.

Kia è uno dei tre marchi di Hyundai Motor Group, che nel complesso ha ottenuto ottimi punteggi PP100. Nell’edizione 2021, Kia si era classificata al terzo posto assoluto tra i brand mass-market e premium mentre quest'anno ha conquistato la prima posizione. Genesis ha vinto nella sua categoria tra i brand premium e si è classificato quarto in assoluto, solo un posto dietro al marchio gemello Hyundai Motor, arrivato terzo nella classifica generale.

Per l’edizione 2022 VDS, JD Power ha intervistato 29.487 clienti di oltre 30 brand automobilistici negli Stati Uniti. Sono stati selezionati per il sondaggio solo proprietari di auto e light trucks immatricolati nel 2019, per uso personale. Quest'anno sono stati introdotti nuovi criteri più rigorosi nella segnalazione delle difettosità che hanno fatto aumentare del 59% i dati rispetto alla classifica del 2021 e hanno incrementato le medie PP100 da 121 a 192.