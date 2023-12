L'Associazione "Bambino Gesù" del Cairo e le cure mediche a 540 bambini

L' Associazione "Bambino Gesù del Cairo", in collaborazione con la Fondazione della "Fratellanza Umana", Presidente delle quali è Monsignor Yoannis Lahzi Gaid , già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, ha offerto in Egitto, negli ultimi giorni, gratuitamente , cure mediche,somministrato vaccini, eseguito analisi, fornito medicine a più di 530 bambine e bambini egiziani grazie all'iniziativa dei "Convogli Sanitari", la cui finalità è quella di offrire cure mediche ai bambini disagiati che vivono in Egitto.

E' uno straordinario impegno umanitario rivolto ai bambini , che l'Associazione "Bambino Gesù del Cairo" e la Fondazione della " Fratellanza Umana" egiziana hanno posto a fondamento del loro agire. L'Associazione "Bambino Gesù del Cairo" si prefigge, inoltre, l'obiettivo di ultimare, in Egitto, i lavori inerenti la costruzione dell'Orfanotrofio "Oasi della Pietà" , la cui denominazione fa riferimento al prezioso dono che Sua Santità Papa Francesco ha benevolmente voluto destinare a questo progetto, che è una copia della Pietà di Michelangelo.

Il progetto suddetto è stato avviato in seguito alla sottoscrizione del Documento "Sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune" da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, nella città di Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019.

Le altre iniziative in essere dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo " sono l'Ospedale pediatrico e materno "Bambino Gesù del Cairo", la catena di ristoranti “Fratello” volta a offrire gratuitamente cibo alle famiglie povere e la Scuola a della Fratellanza Umana