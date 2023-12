La febbre della Meloni fa il giro del mondo: la foto apre il quotidiano Bild

La febbre della Meloni fa il giro del mondo: il quotidiano tedesco Bild le dedica la prima pagina

Il quotidiano popolare Bild, il giornale tedesco più venduto, ha dedicato l'immagine del giorno alla premier Giorgia Meloni pubblicando in prima pagina tre foto che la ritraggono come se avesse la febbre in Senato. Lo scrive l'Ansa riportando il titolo del quotidiano: "Meloni all'improvviso si surriscalda".

E continua: "Per fortuna aveva al suo fianco l'uomo giusto: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (46 anni) ieri in Senato è stata tormentata da mal di testa e calore. Ma il suo vicino di seggio, Orazio Schillaci (57), non è solo il suo ministro della Salute, ma è anche un medico e le ha tastato la fronte con la mano". Oltre alla foto che riprende questo gesto, Bild ne pubblica una in cui la premier si tasta la fronte e un'altra nell'atto di bere da una tazza.