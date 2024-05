La moda di Simone Racioppo al Festival di Cannes

L’attrice cinematografica e televisiva Elvia Llauder indossa, al Global Gift Gala del festival del cinema di Cannes, proprio un meraviglioso abito del rinomato stilista italiano Simone Racioppo. L’imponente abito è realizzato in ruches di tulle celeste polvere, composto da oltre 60 metri di tulle e un bustino in seta bianca.

The Global Gift Foundation è una delle più importanti fondazioni filantropiche a livello mondiale, nata con lo scopo di aiutare i bambini con malattie rare e le loro famiglie, fondata da Eva Longoria, Maria Bravo e Ana Tormo.

Per il Red Carpet della Global Gift Gala hanno sfilato per Cannes grandi artisti e persone importanti del mondo dello spettacolo, dando il loro supporto a questa causa: l’attrice Eva Longoria, l’attore Alejandro Nones, Iván Sánchez, l’importante produttrice italiana Monika Bacardi, il modello internazionale Charly Porier, produttori internazionali come Studio Mao e tanti altri artisti e persone, desiderose aiutare e migliorare il mondo tramite il sostegno alla fondazione.

Questo per Simone Racioppo è solo l’ultimo dei recenti successi. Recentemente da aperto il nuovo atelier alta moda in Francavilla al mare, che va a doppiare il laboratorio d’alta moda by Manifatture Lusso che si occupa di realizzare i capi sposa e cerimonia, oltre a realizzare i capi di numerosi brand nazionali ed Internazionali.

Da inizio marzo nei servizi offerti dalla società Manifatture Lusso c'è anche quello dell’organizzazione di eventi, in concerto con la Wedding ed Event planner Arianna Iezzi.

A giugno ci sarà anche l’esposizione a Montmartre della creazione intitolata "il sogno": un abito balloon in organza di seta,ì dipinta a mano e bustino decorato con rose, in organza, realizzate interamente a mano.

La società Manifatture Lusso, con la sua sartoria di alta moda, si occupa della realizzazione sartoriale dei campionari dei grandi brand internazionali e avendo ingrandito l’organigramma con modellisti e prototipiste, nella sua ottica di continua espansione cerca nuovi brand da inserire nel processo di produzione.