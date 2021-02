WPP Italia: nominata Paola Perrelli Chief Financial Officer

WPP Italia annuncia oggi la nomina di Paola Perrelli nel ruolo di Chief Financial Officer.

WPP Italia, creative transformation company leader di mercato nei servizi di marketing e comunicazione, annuncia oggi la nomina di Paola Perrelli nel ruolo di Chief Financial Officer.

Una scelta che mira a sviluppare l'azienda facendo leva sulla forte expertise di Perrelli in ambito finanziario e strategico di Commercial Finance. La manager ha infatti alle spalle un’esperienza pluridecennale maturata in differenti ruoli senior nell’area Finance e una carriera internazionale sviluppata tra UK, Spagna, Austria, US e Liechtenstein. Dopo la laurea all’Università Bocconi, Perrelli ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Ernst&Young per poi ricoprire vari incarichi in aziende internazionali dell’area telecomunicazioni e digital, supportando inoltre professionalmente gli aspetti finanziari di numerose start-up. Nel 2017 entra in VMLY&R Italy, agenzia del Gruppo WPP, in qualità di Chief Financial Officer, carica che continuerà a mantenere anche a seguito del nuovo incarico.

Commentando la nuova nomina, Simona Maggini, Country Manager WPP Italia, dichiara: “È un piacere per me dare il benvenuto a Paola in questa nuova avventura. Sono convinta che le caratteristiche che la contraddistinguono, l’expertise di respiro internazionale, il know-how sviluppato nel tempo e l’esperienza nella trasformazione aziendale saranno di fondamentale importanza. La sua priorità sarà quella di guidare una funzione finanziaria che promuove al meglio gli investimenti in creatività, tecnologia e talento a sostegno della nuova strategia di crescita di WPP.”

“Sono davvero entusiasta di proseguire la mia carriera all’interno del Gruppo, affrontando questa nuova sfida professionale che accolgo con grande determinazione. Il mio obiettivo sarà quello di portare valore aggiunto alle agenzie e ai clienti e non vedo l'ora di fare la mia parte nell'aiutare l'azienda a realizzare la sua nuova strategia.” – conclude Paola Perrelli.