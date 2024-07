Le terme di Saturnia scommettono sul 2024: fatturato a 27 mln, crescono gli investimenti

Terme di Saturnia, crescono anche gli investimenti a 19 mln per camere e aree comuni

Nel cuore della Maremma Toscana, Terme di Saturnia Natural Destination ha compiuto un significativo salto qualitativo, rafforzando ulteriormente la propria offerta grazie a un investimento complessivo di 19 milioni di euro, dei quali nove milioni destinati all’ultima fase di restyling. Questo progetto ambizioso ha toccato diversi aspetti della struttura, dalla ristorazione allo svago, dimostrando una volta di più l’impegno nel miglioramento continuo e nella ricerca della perfezione. Lo scrive Pambianconews.

Un investimento per il futuro

La cifra imponente investita in meno di quattro anni evidenzia la determinazione nella crescita e nell'innovazione. Con il restyling delle camere, delle aree comuni e, ora, del ristorante e degli spazi relax, Terme di Saturnia mira a elevare l'esperienza degli ospiti a nuovi livelli di eccellenza. Un sforzo che si riflette positivamente anche sui risultati economici, con un fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 25,2 milioni di euro, anticipando prospettive ancora più rosee per il prossimo anno (si punta a un fatturato a 27 milioni).

Innovazione e tradizione dei sapori

Il rinnovato 1919 Restaurant emerge come un punto di riferimento nel panorama gastronomico della Maremma. La sua posizione unica, con vista sulla vasca termale, è valorizzata da un design interno che fonde modernità e naturalezza, dove i colori evocano l'acqua e il relax. L'attenzione al dettaglio si estende anche a La Stellata Trattoria, che riaprirà i battenti offrendo un'esperienza culinaria ancor più immersiva, grazie alla griglia artigianale a vista che permette agli ospiti di assistere alla fase finale della preparazione dei piatti.

Relax e Design: Una Fusione Armonica

L'aggiunta di un nuovo giardino d'inverno e di una zona relax affacciata sulla vasca termale rappresenta la concretizzazione di un'idea di benessere a 360 gradi. Questi spazi sono stati concepiti per offrire agli ospiti momenti di puro relax in un ambiente sofisticato, dove l’arredamento e i colori scelti dialogano armonicamente con il paesaggio naturale circostante. La collaborazione con aziende di primo piano nel settore dell'arredamento e del design testimonia l'impegno nella creazione di ambientazioni uniche e accoglienti.

Un occhio al futuro

I recenti miglioramenti e investimenti (19 milioni) non solo hanno rafforzato l'attrattività dell’offerta di Terme di Saturnia, ma hanno anche consolidato le prospettive di crescita futura. La positività delle previsioni, sia in termini di fatturato che di affluenza, è un segnale chiaro dell'efficacia delle scelte strategiche intraprese, proiettando la struttura verso un futuro all'insegna dell'eccellenza e dell'innovazione nel settore del benessere e dell'ospitalità.

Questa visione di continua evoluzione, unita a un'attenta gestione delle risorse e alla valorizzazione degli elementi naturali e culturali locali, definisce Terme di Saturnia Natural Destination non solo come un luogo di relax e rigenerazione, ma anche come un modello di sviluppo turistico sostenibile ed esemplare.