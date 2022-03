Alain Delon pronto all'eutanasia. Il figlio: "È un suo diritto e lo aiuterò"

Alain Delon si era già più volte detto favorevole all'eutanasia, ma ora è pronto a ricorrervi

Il figlio di Alain Delon, Anthony, ha spiegato alla radio francese quanto già raccontato nel suo libro-autobiografia: il padre, oggi 86enne, ha deciso di ricorrere all'eutanasia e lo ha incaricato di seguire in prima persona la procedura, che lui stesso approva.

Già da tempo l'ex divo del cinema francese si confronta con diverse malattie, fisiche e psicologiche. Dopo la morte della compagna Mireille Darc nel 2017 e dell'ex moglie Nathalie Delon nel 2021, madre di Anthony, la depressione di cui Delon soffriva si è acuita e nel 2019 si sono aggiunti due ictus, da cui l'attore si è ripreso ma non completamente.





L'anno scorso, infatti, le foto l'hanno mostrato al funerale di Jean Paul Belmondo accompagnato dal figlio Anthony e sostenuto da un bastone per camminare. Ma sarebbero proprio le morti delle due amate donne ad aver influito più di tutto sulla sua volontà di affidarsi all'eutanasia per lasciare questo mondo senza soffrire, né "passare per ospedali, iniziezioni e sofferenze inutili", come ha specificato il figlio.





Anthony Delon, 57 anni, è il primogenito dell'attore, nato dal matrimonio con Nathalie Delon, per cui all'epoca Alain aveva lasciato Romy Schneider. Come ha anche raccontato nell’autobiografia, Entre chien et loup (Tra il cane e il lupo), Anthony non ha voluto il ruolo di esecutore testamentario del padre, che ha lasciato alla sorellastra Anouchka, oggi 31enne, nata dal secondo matrimonio dell'attore con Rosalie van Breemen (oggi 55enne) come il fratello Alain Delon jr. (28 anni).





LEGGI ANCHE: