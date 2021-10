Boccassini: "Io e Falcone abbracciati per tutta la notte. Avevamo una storia"

Boccassini: "Io e Falcone abbracciati tutta la notte. Eravamo amanti"

Ilda Boccassini e Giovanni Falcone avevano una relazione segreta d'amore. E' stata la stessa ex procuratrice aggiunta di Milano a rivelarlo in un libro in uscita per Feltrinelli. Una sua autobiografia dal titolo: "La stanza numero 30". Il magistrato racconta aneddoti inediti e svela il suo amore per il giudice antimafia, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. "Cosa avrebbe riservato il destino a me e Giovanni, se non fosse morto così precocemente?». Nel suo libro - si legge sul Corriere della Sera - Ilda Boccassini si interroga e svela anche particolari inediti sul rapporto che la legava a Falcone. Si conobbero negli anni' 80. "Me ne innamorai. È molto complicato per me parlarne. Sicuramente non si trattò dei sentimenti classici con cui siamo abituati a fare i conti nel corso della vita. Sapevo di non poter condividere con lui un cinema o una gita in barca, pur desiderandolo, ma non ero gelosa della sua sfera privata, né poteva vacillare la mia. Temevo che quel sentimento potesse travolgermi. E così in effetti sarebbe stato, perché lo hanno ucciso".

E poi - prosegue il Corriere - racconta dei tanti incontri, di lavoro e no. Dalla giornata al mare all’Addaura, nell’estate del ’90, e di quando lui la invitò a tuffarsi. «...io pensai alla messa in piega appena fatta. Pensieri da donna che non mi fermarono e lo raggiunsi. Giovanni prima mi prese la mano, poi la lasciò e cominciammo a nuotare verso l’ignoto...». E racconta anche dei viaggi di lavoro insieme, come quello fatto in Argentina nel giugno del ’91, per interrogare il boss Gaetano Fidanzati. In top class non c’erano altri passeggeri, eravamo soli in quel lusso rilassante, la nostra intimità disturbata solo dall’arrivo delle hostess. Rimanemmo abbracciati per ore, direi tutta la notte".