Lutto nel mondo della letteratura: è morto a 55 anni Carlos Ruiz Zafón

E' morto a Los Angeles, a 55 anni, Carlos Ruiz Zafón. Lo scrittore catalano, autore del best seller “L'ombra del vento” che lo ha reso noto in tutto il mondo, era malato da tempo. Le parole del suo editore spagnolo Planeta, riportate da La Repubblica: “Oggi è un giorno molto triste per tutta la casa editrice: nei vent’anni in cui ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme, si è creata un’amicizia che trascende il rapporto professionale”.