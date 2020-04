Ecco i finalisti del Premio Letterario Rtl 102.5 - Mursia Romanzo Italiano '20

Sono stati annunciati in diretta su RTL 102.5 durante la trasmissione W l'Italia i finalisti della quarta edizione del Premio Letterario RTL 102.5 – Mursia Romanzo Italiano. Ma la vera novità di questa quarta edizione del talent letterario è che l’undicesimo finalista, Falso d'amore di Pasquale Donadio, a sorpresa è stato votato con l’applicazione gratuita Booksgram. Il titolo non era tra quelli selezionati dal Comitato di Lettura Mursia che ha invece nominato i primi dieci romanzi finalisti dell'edizione 2020.

I 10 romanzi selezionati da Mursia

Di cera e di vento di Raffaella Cargnelutti

La morte di Sebastiano N. di Edoardo Dallanave

Un'indagine normale per il commissario della morte di Giordano Falco

Via del babuino di Carlo Flores

Il disinvolto di Ciro Formisano

Di te resto io di Alessia Giovannini

Così felici. Mai. Young folks di Giuseppe Pierantozzi

Tigri di carta di Sara Recordati

Testimoni sepolti di Michele Rondelli

Una sola radice di Daniele Torquati

Entro il 18 maggio verrà resa nota la terna dalla quale sarà proclamato il vincitore

Gli undici romanzi finalisti saranno ora valutati dal Comitato di Lettura di RTL 102.5, composto da professionisti della radio, che entro il 18 maggio prossimo indicherà la terna dalla quale, il 18 giugno, sarà proclamato il vincitore, scelto dalla Giuria Nazionale di 5 lettori formata da ascoltatori di RTL 102.5.

"Si vuole ancora scrivere, raccontare, raccontarsi. E crescono le ambientazioni in Italia"

“Sono molto soddisfatta dell’edizione di quest’anno, anche in un momento difficile come questo la voglia di scrivere, di raccontare e di raccontarsi si è fatta sentire. Abbiamo raccolto centinaia di opere, ed è bello constatare che le ambientazioni in Italia sono cresciute rispetto alla scorsa edizione, segno che c’è voglia di dare voce al nostro Paese.”, dichiara Fiorenza Mursia, presidente della giuria editoriale e della casa editrice Ugo Mursia Editore. “Abbiamo constatato un netto miglioramento inoltre nella qualità della scrittura e una propensione ad affrontare tematiche sentimentali e introspettive. Non sono mancati però anche i gialli, i fantasy e i polizieschi. Molto curiosa anche la scelta della giuria popolare che ha votato attraverso l’app Booksgram, stupendoci con un titolo che non avevamo preso in considerazione. Era proprio ciò che volevamo, dare voce a tutti attraverso uno strumento democratico e diffuso come l'app. Ora non resta che aspettare e vedere chi sarà il vincitore di quest’anno.”

La giuria editoriale e la giuria popolare

La giuria editoriale che ha selezionato la decina finalista è composta da: Giordana Sassi, Content Writer, Blogger e StoryTeller su Instagram come @coseperse; Ilaria Barbaro, Responsabile del punto vendita Giunti al Punto di Milano, Fabrizio Carcano, Giallista e noirista; Umberto Stradella, Avvocato e redattore in satisfiction.eu; Gruppo di lettura Passatempo. Oltre 40.000 sono stati invece i “mi piace/non mi piace” ricevuti attraverso l’applicazione gratuita Booksgram che hanno decretato l’ultimo finalista. L'app è scaricabile dagli store ufficiali (Apple Store e Play Store), facilmente raggiungibili tramite link anche dai siti www.mursia.com e www.rtl.it. Su Booksgram si potranno continuare a leggere gli incipit per i curiosi dell’ultimo minuto e si potrà continuare a seguire l’andamento del premio.

La finale è attesa in diretta radiofonica a giugno

Ora il testimone passa alla giuria radiofonica che dovrà scegliere la terna dei finalisti. L’ultima parola toccherà al pubblico degli ascoltatori di RTL 102.5 che dalla prossima settimana potranno candidarsi come giurati iscrivendosi sul sito della radio. Il vincitore verrà proclamato in diretta radiofonica il 18 giugno 2020.