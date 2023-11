"Immaginare l'impossibile": Perrino presenta il libro di Tiziana Rocca. LIVE

Tiziana Rocca nelle librerie con "Immaginare l'impossibile"

Prefazione di Sarah Ferguson

Raccontare la vita di Tiziana Rocca è come immaginare un viaggio ad alta quota su vette sempre più alte, la cui meta è un'intera esistenza definita da una tenacia d'acciaio e ricca di incontri ed esperienze incredibili e successi professionali. Ma come si diventa Tiziana Rocca? Fin da bambina, Tiziana ha sempre avuto un carattere speciale: solare ma disciplinata, al limite della durezza.

È la forza della sua personalità a permetterle, crescendo, di farsi spazio in un mondo che all'inizio di questa storia era quasi del tutto declinato al maschile. A ventiquattro anni fonda la sua agenzia di organizzazione eventi. Non un punto d'arrivo, ma un trampolino per continuare a puntare in alto, seguendo la propria strada, senza ascoltare chi le diceva che le sue erano idee irrealizzabili, lanciando e cogliendo sfide, convincendo le aziende a credere in proposte allora considerate «visionarie» e meritandosi il soprannome di «Regina degli eventi».

In un contesto competitivo, Tiziana non si è mai scoraggiata né si è lasciata intimorire, anzi, si è costruita un nome, rispetto e notorietà. Diventata oggi una delle manager al femminile più influenti, non ha pensato nemmeno per un attimo di dover scegliere tra la carriera e il desiderio di creare una famiglia. E poi il cinema, la passione, le imprese impossibili: primo Direttore artistico donna di un festival in Italia, ha ideato e dirige i Filming Italy Festival Los Angeles e Sardegna e il Filming Italy Best Movie Award assegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia; è stata definita da Variety «marketing guru» e punto di riferimento del cinema italiano a Hollywood. In queste pagine, per la prima volta Tiziana Rocca racconta la propria storia e mostra che con dedizione e un po' di follia si può davvero trasformare l'impossibile in possibile. Prefazione di Sarah Ferguson.